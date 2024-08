Nächster Rückschlag für Younes beim FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Amin Younes spielt seit diesem Sommer für den FC Schalke 04

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Amin Younes muss auf ein mögliches Debüt für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga weiter warten. Am Dienstag informierten die Königsblauen über einen erneuten Rückschlag bei dem Mittelfeldspieler.

Younes schloss sich dem FC Schalke im Mai an, kam zu diesem Zeitpunkt als vertragsloser Spieler nach Gelsenkirchen. Nachdem er sich mit guten Trainingsleistungen in bei der Profi-Mannschaft sowie dem U23-Team angeboten hatte, verpflichtete S04 den 31-Jährigen bis 2026.

Auf sein Pflichtspiel-Debüt für die Königsblauen muss Younes allerdings seit dem noch warten. Nachdem er zuletzt schon mit Kniebeschwerden kürzer treten musste, fehlte er auch am Dienstag im Mannschaftstraining unter Cheftrainer Karel Geraerts. Dieses Mal allerdings krankheitsbedingt, wie der FC Schalke auf seiner Vereinshomepage bestätigte.

Wie lange der Deutsch-Libanese fehlen wird, blieb derweil noch offen. Für einen Einsatz am kommenden Wochenende im DFB-Pokalspiel beim VfR Aalen (Samstag ab 15:30 Uhr) wird Younes somit wohl nicht infrage kommen.

Seguin und Kalas fehlen im Schalker Mannschaftstraining

Auch Sommer-Neuzugang Emil Höjlund fehlte am Dienstag im Mannschaftstraining der Gelsenkirchener. Der dänische Angreifer, der an den ersten beiden Saisonspielen in der 2. Bundesliga insgesamt 67 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, klagte über muskuläre Probleme im Oberschenkel und absolviert dieser Tage ein individuelles Trainingsprogramm.

Individuell arbeiten derzeit außerdem noch Paul Seguin und Tomas Kalas. Seguin hatte sich am Wochenende beim Schalker Gastspiel in Nürnberg noch vor dem Anpfiff im Adduktorenbereich verletzt und muss seit dem aussetzen.

Kalas machte zuletzt eine Entzündung der Patellasehne zu schaffen, die ihn ebenfalls außer Gefecht setzte. Seine Rückkehr ins Mannschaftstraining der Schalker ist noch offen.