FC Bayern verkündet Leihgeschäft

IMAGO/Pius Koller

Luka Parkadze (l.) verlässt den FC Bayern

Der Fußball-Bundesligist FC Bayern hat das offensive Mittelfeldtalent Luka Parkadze verliehen.

Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, wird Parkadze für eine Saison an die VSG Altglienicke verliehen. Mit dem Berliner Klub wird der 19-Jährige in der Regionalliga Nordost spielen.

Parkadze war im Sommer 2023 von Dinamo Tiflis zum Campus des FC Bayern gewechselt. 240.000 Euro überwies der deutsche Rekordmeister damals nach Georgien.

"Wir kennen Luka schon seit einiger Zeit und haben ihn immer wieder von unseren Scouts beobachten lassen. Zudem hat er im Probetraining hier am FC Bayern Campus einen glänzenden Eindruck hinterlassen", hatte der damalige Nachwuchschef Jochen Sauer bei der Verkündung des Transfers gesagt.

Der Youngster erhielt aber nicht etwa beim FC Bayern eine Chance, sondern wurde direkt zu Admira Wacker nach Österreich verliehen.

In der zweiten österreichischen Liga erlebte Parkadze allerdings eine Saison zum Vergessen. Nur ein Pflichtspiel steht zu Buche. Der U19-Nationalspieler Georgiens wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Beim FC Bayern ist Parkadzes Vertrag noch bis 2027 datiert.

Bayern-Talent Parkadze bei Elversberg im Probetraining

Zuletzt wurde auch über eine Parkadze-Leihe zum SV 07 Elversberg spekuliert. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stellte sich das Talent beim Zweiligisten als Gastspieler vor und wurde im Testspiel gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim (1:3) sogar eingewechselt.

Dabei konnte sich Parkadze offenbar nicht für mehr empfehlen.

In den ersten vier Saisonspielen des FC Bayern II hatte Parkadze bereits nicht im Kader gestanden.

Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters startete souverän mit drei Siegen und einem Remis in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Nach vier Spieltagen liegt das Team von Trainer Holger Seitz auf dem zweiten Tabellenplatz.