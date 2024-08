Neue Option für Goretzka beim FC Bayern?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leon Goretzka hat beim FC Bayern einen schweren Stand

Leon Goretzka hat in Reihen des FC Bayern derzeit keinen leichten Stand, das zeichnete sich in den vergangenen Wochen bereits ab. Einen Abschied soll der 29-Jährige angeblich dennoch skeptisch gegenüberstehen, nun könnte sich zudem eine spannende Option in München eröffnen.

Beim Pflichtspielauftakt des FC Bayern, der Partie gegen den SSV Ulm in der 1. Runde des DFB-Pokals, fehlte Leon Goretzka wenig überraschend im Aufgebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Der Mittelfeldspieler, der 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße wechselte, steht in München noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, gilt seit Wochen allerdings als Spieler, von dem sich der FC Bayern nur zu gerne trennen würde. Ein Umstand, den die Vereinsführung Goretzka sogar schon vor geraumer Zeit mitgeteilt haben soll. Allerdings betonte Sportchef Max Eberl nach einem jüngsten Testspiel gegen den Grashopper Club Zürich (4:), bei dem Goretzka mit von der Partie war: "Wenn er bleibt, ist er ein vollwertiges Mitglied des Kaders. Bayern hat keine Trainingsgruppe zwei und schickt keine Spieler weg."

Gegen Zürich setzte Coach Vincent Kompany Gretzka übrigens in der Innenverteidigung ein und genau dort könnte sich 2024/25 plötzlich eine solide Chance auf Einsatzzeit bieten. Durch die Verletzungen von Hiroki Ito und Josip Stanisic sowie den wohl geplatzten Transfer von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen sei Goretzka "womöglich eine willkommene Alternative für das Abwehrzentrum", mutmaßt der "kicker".

Goretzkas Vertrag beim FC Bayern endet erst 2026

2023/24 half Goretzka schon mehrfach in der Defensive aus und machte dabei immer eine sehr solide Figur.

Und Goretzka selbst? Der zweimalige WM-Teilnehmer gibt sich nach außen weiter entspannt, Reaktionen auf die Gerüchte blieben bislang aus. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Situation des Rechtsfußes auch weniger unkomfortabel als man denken könnte.

Goretzkas Vertrag endet erst 2026 und soll mit rund 17 Millionen Euro im Jahr außergewöhnlich gut dotiert sein. Ein Umstand, der neben einer satten Ablöse, die man in München erwarten dürfte, einem Transfer wohl auch im Weg stehen könnte.