Bericht enthüllt Neuers DFB-Tendenz

Manuel Neuer wird wohl vorerst nicht mehr DFB-Tor stehen

Wie geht es für Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter bzw. geht es überhaupt für den Keeper des FC Bayern weiter? Diese Frage schwebt derzeit über dem DFB-Team. Laut einem Bericht hat Neuer zumindest für die kommenden Nations-League-Partien eine klare Tendenz.

Manuel Neuer ist bereits 38 Jahre alt, kein Wunder, dass derzeit vermehrt die Frage aufkommt, ob der Torwart des FC Bayern noch eine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat oder Platz macht und/oder machen muss für einen Nachfolger. Die nächsten Partien für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team stehen im September gegen Ungarn (7.9.) und die Niederlande an (10.9.).

Laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler soll es bis dahin eine Entscheidung in der Causa Neuer geben. "Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte Völler am Sonntag im "Sport1-Doppelpass". Völler erklärte, dass sich Neuer zuerst selbst äußern werde. Der Weltmeister von 2014 habe es verdient, "selbst den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht".

Und laut einem "Bild"-Bericht ist bereits eine Tendenz bei Neuer vorhanden. Demnach wird der Torwart bei den beiden kommenden Spielen in der Nations League nicht dabei sein.

Ob das gleichbedeutend mit einem kompletten Rücktritt ist, scheint aber noch nicht klar. Demnach gibt es noch zwei Varianten.

Entweder einen eindeutigen und endgültigen Abschied aus der Nationalmannschaft. Oder aber einen Rückzug auf Zeit mit der Option, für die darauffolgende Länderspielphase doch wieder ein Thema für den Bundestrainer zu sein. Am Ende hat dieser aber ohnehin das letzte Wort.

Was will Nagelsmann?

Gut möglich, dass Nagelsmann fortan auch auf den sechs Jahre jüngeren Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) setzen wird.

Der Barca-Keeper hatte sich während Neuers verletzungsbedingter Abwesenheit eigentlich zwischen den Pfosten etabliert, am Ende stand bei der Heim-EM aber doch Neuer im Tor - und schlug sich ordentlich, wenn auch nicht mehr so überragend wie noch vor einigen Jahren.