Transfer-Insider: Bayern-Star drängt auf Abschied

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kingsley Coman (M.) könnte den FC Bayern im Sommer noch verlassen

Der FC Bayern hat mit Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui jüngst zwei Topspieler an Manchester United abgegeben, weitere scheinbar nicht mehr benötigte Profis sollen bis zum Transferschluss ebenfalls abgegeben werden. Einer will nun offenbar seinen Abgang forcieren.

Umdenken bei Kingsley Coman? Nach Angaben des italienischen Transfer-Insiders Fabrizio Romano drängt Kingsley Coman inzwischen auf einen Abschied vom FC Bayern.

Der deutsche Pay-TV-Sender "Sky" hatte jüngst noch vermeldet, dass sich der 28-Jährige einen Verbleib beim FC Bayern trotz der großen Konkurrenz auf seiner Position wieder gut vorstellen könne. Aus seinem Umfeld sei zu hören, dass er sich in München wohl fühle und keinen Abschied forciere. Mit angeblich rund 17 Millionen Euro Jahresgehalt zählt er ohnehin zu den Topverdienern in München.

Zuletzt hatte es um den Angreifer zahlreiche Wechsel-Spekulationen gegeben. Sein Ausbildungsklub Paris Saint-Germain soll intensiv um Coman geworben haben, von der Option einer Rückkehr sei der Bayern-Star zunächst auch recht angetan gewesen. Da PSG allerdings inzwischen den FC Bayern im Werben um Frankreich-Talent Désiré Doué ausgestochen hat, ist wohl auch ein möglicher Coman-Deal geplatzt.

Verlässt Coman den FC Bayern auf Leihbasis?

Laut Romano bleibt der Rechtsfuß, der an der Säbener Straße vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, aber vorerst ein Streichkandidat. Coman könnte den deutschen Rekordmeister auf Leihbasis mit Kaufoption verlassen.

Interesse bestehe am Franzosen auch trotz der jüngsten Entwicklungen in Paris: So könnte es Coman letztlich in die Premier League ziehen, auch der FC Barcelona soll seine Fühler längst ausgestreckt haben.

Beim FC Bayern ist man rund zwei Wochen vor dem Ende der Wechselfrist unterdessen guter Dinge, Coman noch abgeben und den Kader somit verkleinern zu können. Das hatte der "kicker" zuletzt geschrieben. Einen Nachfolger dürften die Münchner im Falle eines Abschieds nicht verpflichten, in Michael Olise wurde bereits ein vielversprechender Youngster für über 50 Millionen Euro dazugeholt.

Kingsley Coman, im Sommer 2017 gekommen, zählt zu den dienstältesten Spielern beim FC Bayern. Mit acht Meistertiteln, einem Champions-League-Sieg und sechs Pokalsiegen ist er einer der erfolgreichsten Profis im Kader. Für den FC Bayern absolvierte er bislang 295 Pflichtspiele, in denen ihm 64 Tore und 66 Vorlagen gelangen.