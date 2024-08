Sommer-Rücktritt macht Weg für Kobel frei

IMAGO/Markus Fischer

Wachablösung im Schweizer Tor? Gregor Kobel und Yann Sommer

Der langjährige erste Torwart der Schweizer Nationalmannschaft, Yann Sommer, hat seinen Rücktritt aus der Nati erklärt. Damit ist der Weg für BVB-Keeper Gregor Kobel frei, der bei den letzten großen Turnieren mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen musste.

Yann Sommer, lange Torhüter bei Borussia Mönchengladbach und jetzt bei Inter Mailand in der Serie A im Tor, war in der Schweizer Nationalmannschaft fast zehn Jahre als Schlussmann gesetzt. Seit 2016 stand er bei drei Europa- und zwei Weltmeisterschaften im Kasten der Nati.

Jetzt beendet der 35-Jährige seine Karriere in der Nationalelf. "Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, mein Land während zwölf Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen", so Sommer. Er will nun den Fokus voll auf seinen Verein Inter Mailand legen, mit dem er in der vergangenen Saison überlegen Meister der Serie A wurde.

BVB-Keeper Kobel hofft nach Sommer-Rücktritt auf Startelf-Platz

Sein erstes Spiel für die Schweiz bestritt er noch unter Trainer Ottmar Hitzfeld. Der setzte ihn im Mai 2012 das erste Mal ein. Das letzte seiner insgesamt 94 Spiele im Schweizer Dress war dann des EM-Viertelfinale in Düsseldorf, dass die Eidgenossen mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen den späteren Finalisten England verloren.

In der Nationalmannschaft sei für Sommer "nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen." Und damit wird zeitgleich der Weg für Gregor Kobel frei.

Zuletzt wurde berichtet, dass Kobel neue Nummer 1 im Schweizer Tor werden könnte. Ob da schon Sommers Rücktrittspläne bekannt waren oder die Entscheidung Sommers als Reaktion auf diese Gerüchte kam, ist nicht bekannt.

Ganz sicher kann sich BVB-Keeper Gregor Kobel aber noch nicht sein, dass er auch wirklich den Startelf-Platz in der Nati bekommen wird. So rechnet sich auch Yvon Mvogo vom FC Lorient Chancen auf diese Position aus.