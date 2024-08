SGE-Duo weckt Interesse in England

IMAGO/Jürgen Kessler

Dina Ebimbe (l.) und Faride Alidou könnte Eintracht Frankfurt noch verlassen

Noch in diesem Transferfenster will Eintracht Frankfurt den Kader verkleinern. Ein Duo weckt nun das Interesse in England.

Der Kader von Eintracht Frankfurt umfasst aktuell 35 Spieler. Als Verkaufskandidaten gelten Junior Dina Ebimbe und Faride Alidou. Nun gibt es offenbar potenzielle Abnehmer für das SGE-Duo.

Wie "RMC Sport" berichtet, steht Ebimbe beim FC Everton auf dem Zettel. Demnach hat es bereits Gespräche zwischen den Frankfurter Bossen und denen des Premier-League-Klubs gegeben.

Die Hessen seinen grundsätzlich bereit, Ebimbe ziehen zu lassen. Auch der Mittelfeldspieler könne sich einen Wechsel vorstellen.

Zuletzt hatte die "Bild" schon berichtet, dass Eintracht Frankfurt 20 Millionen Euro für den Franzosen fordert. Bei der Eintracht besitzt Ebimbe noch einen Vertrag bis 2027. Vor zwei Jahren war er für 6,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet worden.

Dem Boulevardblatt zufolge soll bei der SGE zu der Erkenntnis gekommen sein, dass Ebimbe wohl kein weiterer Entwicklungssprung gelingen wird. Zu häufig ist sein Angriffsspiel fehlerhaft, im zentralen Mittelfeld wurde er unter Cheftrainer Dino Toppmöller daher vorzugsweise nicht mehr aufgestellt.

Stattdessen beackerte er überwiegend die rechte Seite.

Alidou vor Wiedervereinigung mit Ex-HSV-Coach?

Auch Faride Alidou gilt als Verkaufskandidat. Laut "TeamTalk" streckt der englische Zweitligist Hull City die Fühler nach dem Flügelstürmer aus.

Beim Championship-Klub ist Ex-HSV-Trainer Tim Walter als Teammanager aktiv. Mit Alidou arbeitete er bereits beim Hamburger SV zusammen.

Eigentlich war Alidou schon weg, sollte für 3,5 Millionen Euro fest zum 1. FC Köln wechseln, wo er zuletzt schon als Leihspiel auflief. Durch den Abstieg des Effzeh wurde das Transfergeschäft dann aber hinfällig.

Vertraglich steht der gebürtige Hamburger, der in der letzten Saison immerhin vier Treffer für den 1. FC Köln beisteuerte, noch bis 2025 in der Main-Metropole unter Vertrag. Über die Höhe einer möglichen Ablöse ist nichts bekannt.