Hertha-Juwel vor Wechsel in die 3. Liga

IMAGO/Frank Kruczynski

Julian Eitschberger könnte Hertha BSC noch verlassen

Julian Eitschberger ist eines der größten Talente bei Hertha BSC. Doch bei den Profis kommt der Rechtsverteidiger bislang nicht zum Zug. Ein Wechsel in die 3. Liga steht bevor.

Wie "Sky" berichtet, steht Eitschberger unmittelbar vor einer Leihe zu Rot-Weiss Essen. Noch am Dienstag soll der Deal über die Bühne gehen.

"Reviersport" zufolge soll auch Dynamo Dresden die Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben. Beim Team von Trainer Thomas Stamm soll Eitschberger aber nur Plan B sein, sollte der gewünschte Transfer von Julian Sterner von Holstein Kiel nicht realisierbar sein.

"Bild" schreibt jedoch von einem Interesse von Hansa Rostock. Dem Boulevardblatt zufolge verhandeln die beiden Ostklubs derzeit über eine Leihe. Eine Einigung könne schnell zustande kommen, heißt es.

Eitschberger hatte seinen Vertrag bei Hertha BSC erst im Mai diesen Jahres bis 2027 verlängert.

Zuvor war der U21-Nationalspieler Deutschlands bereits in die 2. Liga an den Halleschen FC verliehen. Mit starken Leistungen hatte sich Eitschberger nach seiner Rückkehr durchaus für einen Kaderplatz bei den Berliner Profis empfohlen.

Allerdings verzichtete Trainer Cristian Fiel bislang auf das Talent. In den bisherigen Ligaspielen schaffte es Eitschberger nicht einmal in den Kader. In der erste Runde des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock (5:1) saß er 90 Minuten auf der Bank.

Stattdessen kam der Youngster zwei Mal in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Nordost an den Start geht, zum Einsatz.

Nur zwei Pflichtspiele für die Profis von Hertha BSC

Eitschberger stammt aus der Jugend von Hertha BSC. Für die Profis bestritt er aber bislang erst zwei Pflichtspiele.

Seit der U17 ist Eitschberger zudem Bestandteil der deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Zuletzt wurde er im Oktober 2023 von U21-Coach Antonio Di Salvo nominiert.