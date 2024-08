Offiziell! FC Schalke 04 trennt sich von Streichkandidat

IMAGO/Steinbrenner

Sebastian Polter verlässt den FC Schalke 04

Im Sommer 2022 zahlte der FC Schalke 04 trotz einer eher angespannten Finanzlage noch 1,5 Millionen Euro an den VfL Bochum, um sich die Dienste von Sebastian Polter zu sichern. Wirklich glücklich verlief die Zusammenarbeit nicht, nun hat der 33-jährige Stürmer S04 vorzeitig den Rücken gekehrt.

Der FC Schalke 04 und Sebastian Polter haben sich am Donnerstag auf die Auflösung des eigentlich noch bis Ende Juni 2025 datierten Vertrags geeinigt. Über die Modalitäten der Beendigung der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Knappen.

"Wir haben mit Sebastian nach dem Ende der vergangenen Saison offen gesprochen und ihm gesagt, dass seine Chancen auf Spielzeit in der neuen Saison eher gering sind. Trotz dieser Ausgangslage hat er sich ab dem Beginn der Vorbereitung sehr gut ins Training eingebracht und sich so auch den Kurzeinsatz gegen Braunschweig verdient", erklärte Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots den Schritt. "Im Sinne der sportlichen Neuausrichtung haben wir dennoch gemeinsam die Entscheidung getroffen, den Vertrag aufzulösen. Wir wünschen Sebastian für die private und sportliche Zukunft alles Gute."

Sportlich hätte es für den FC Schalke 04 und Polter besser laufen können

Insgesamt bestritt Polter für Königsblau 35 Pflichtspiele, in denen er fünf Treffer erzielte. In seiner Karriere war der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler zudem für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg, den 1. FSV Mainz 05, Union Berlin, die Queens Park Rangers, Fortuna Sittard und Bochum aktiv. Vor allem in Berlin hinterließ Polter großen Eindruck.

"Ich möchte mich herzlich beim Verein mit all seinen großartigen Fans für die zwei Jahre bedanken. Schalke ist und bleibt für mich einer der Top-3-Vereine in Deutschland. Auch wenn es sportlich für den Club und mich besser hätte laufen können, nehme ich viele großartige Erinnerungen mit und bin stolz, für Schalke gespielt haben zu dürfen", kommentiert Polter seinen vorzeitigen Abschied.

Und weiter: "Ich wünsche dem Club und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute und freue mich darauf, euch wiederzusehen."