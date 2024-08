Manuel Neuer spricht über Bayern-Zukunft

IMAGO/Grant Hubbs

Manuel Neuer hat mit dem FC Bayern noch etwas vor

Kürzlich gab Manuel Neuer seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt. Offen blieb bisher, wie es für den 38-Jährigen beim FC Bayern weitergeht, wo sein Vertrag - Stand jetzt - im Sommer 2025 endet. Nun aber hat Neuer in einem Interview für mehr Klarheit in dieser Frage gesorgt.

Nach dem Aus bei der Heim-EM reihte sich Manuel Neuer zuletzt unter jenen Nationalspielern ein, die ihre Karriere im DFB-Team beendeten. Ein Vorteil für den Routinier: Nun kann die volle Konzentration dem FC Bayern gelten, der 2024/25 nach der titellosen Vorsaison einiges gutzumachen hat.

"Vielleicht ist es für mich persönlich gar nicht so schlecht, dass ich in den Länderspielpausen meine Auszeiten habe, um mich zu regenerieren und mich auch mental darauf zu fokussieren, dass wir voll angreifen und die Saison hoffentlich erfolgreich gestalten werden", sagte Neuer gegenüber dem "kicker", als er gefragt wurde, was sein Abschied von der Nationalmannschaft für seine weitere Vereinslaufbahn bedeutete.

"Im Sommer steht nämlich etwas Großes an: das Champions-League- Finale "dahoam". Thomas Müller und ich sind die Einzigen, die 2012 gegen Chelsea dabei waren. Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat. Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen", gab Neuer die Richtung vor.

Wie es für den 38-Jährigen über den Sommer 2025 hinaus weitergeht, wenn sein Vertrag nach aktuellem Stand abläuft, hängt offenbar stark vom Verlauf der jüngst gestarteten Spielzeit ab. "Wenn wir die Saison mit dem neuen Trainerteam und mit neuem Schwung erfolgreich bestreiten, bedeutet das ja auch für mich, dass es Spaß macht. Und wenn der Spaß da ist, dann geht’s für mich auf jeden Fall weiter", verriet der Keeper.

Zukunft beim FC Bayern: Neuer wählt klare Worte

Gefragt, ob ein Karriereende im kommenden Jahr derzeit also kein Thema sei, sagte er: "Man weiß bekanntlich im Fußball nie, was passiert. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken in die Saison, danach Tschüss zu sagen."

Einen Zeitpunkt für die nötigen Vertragsgespräche, um das aktuelle Arbeitspapier über 2025 hinaus zu verlängern, gebe es nicht, sagte Neuer.

"Ich bin täglich im Austausch mit dem Trainer, mit Christoph Freund und Max Eberl. Ich habe momentan ein gutes Gefühl und denke, dass alle sehr zufrieden mit mir sind", erklärte er und setzte hinzu: "Die Frage, wann man sich mit Zukunfts-Thematiken beschäftigt, ist noch weit weg." Der Zeitpunkt werde aber irgendwann kommen.

Dass seine Zukunft mit der von Alexander Nübel verknüpft sein könnte, mit dem der FC Bayern zuletzt (bis 2029) verlängerte und diesen (weiter) an den VfB Stuttgart (bis Mitte 2026) verlieh, glaubt Neuer derweil nicht, wie er betonte.

Er habe zudem "ein sehr gutes Verhältnis zu Alex und habe mich auch gefreut, ihn bei der Nationalmannschaft zu sehen. Wir hatten Spaß, zusammen zu trainieren. Es gibt gar nichts, was zwischen uns steht", so Neuer.