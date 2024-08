Schlotterbeck spricht über Moukoko-Wechsel und Guirassy

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

BVB-Verteidiger Schlotterbeck (li.) ist bald wohl kein Kollege mehr von Moukoko

Youssoufa Moukoko steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu OGC Nizza. Nun hat sich sein BVB-Kollege Nico Schlotterbeck zum anstehenden Abschied des Angreifers geäußert und zudem verraten, was er von Neu-Stürmer Serhou Guirassy erwartet.

Nico Schlotterbeck wird in der Saison 2024/25 wohl ohne Youssoufa Moukoko auskommen müssen, ungeachtet der "super Verbindung", die er laut eigener Aussage zum 19-jährigen Stürmer des BVB hat, der in seinen Jugendzeiten als Wunderkind galt, den Durchbruch in Dortmund im Profi-Bereich dann aber nicht dauerhaft schaffte.

"Ich weiß, er ist ein unglaublich guter Junge, ein sehr, sehr guter Fußballer. Er hat jetzt leider in letzter Zeit hier nicht mehr so viel gespielt", sagte Schlotterbeck weiter gegenüber den "Ruhr Nachrichten" über Moukoko und fügte mit Blick auf den wohl anstehenden Leih-Wechsel zu OGC Nizza hinzu: "Deswegen ist das für ihn der richtige Schritt."

Er habe Moukoko, der derzeit vom BVB für Gespräche freigestellt ist, am Montag eine Nachricht geschickt, verriet der Abwehrspieler und setzte hinzu: "Wenn alles klappt, werde ich noch mal schreiben und ihm alles Gute und viel Glück wünschen. Ich glaube, man sieht sich dann immer zweimal im Leben." Er wünsche dem Teenager "wirklich nur das Beste", schloss Schlotterbeck.

Neu dabei im BVB-Kader und in der Offensive der Schwarz-Gelben ist nun Serhou Guirassy, der vom VfB Stuttgart kam. Am Dienstag tauchte Guirassy, der zuletzt an einer Knieverletzung laborierte, überraschend erstmals im Kreise seiner neuen Teamkollegen im Mannschaftstraining auf, hatte dabei sichtlich Spaß an den ersten Koordinations- und Lockerungsübungen sowie seinen ersten Ballaktionen.

Schlotterbeck: BVB und Guirassy könnte "ein gutes Match" sein

"Ich habe Serhou heute Morgen gefragt, ob er trainiert. Er meinte, er macht Teile mit", gab Schlotterbeck einen Einblick. "Man sieht ihn ja immer auf dem Nebenplatz. Er schuftet seit ein paar Wochen sehr viel", sagte der Abwehrspieler.

Zudem verriet Schlotterbeck, was er von Guirassy erwartet: "Was er letztes Jahr in Stuttgart gezeigt hat, war schon außergewöhnlich. Wenn er das nur ansatzweise so gut hinbekommt bei uns, können wir uns auf einen überragenden Stürmer freuen, der der Mannschaft sehr viel gibt."

Vorher will Schlotterbeck dem neuen Mann aber die nötige Zeit geben, die dieser nach seiner Verletzung noch brauche. "Wenn er fit ist und Bock auf den Verein hat, wovon ich ausgehe, kann das ein richtig gutes Match werden", erklärte Schlotterbeck seine Vorfreude.