Grimaldo: Xabi Alonso ist strenger geworden

IMAGO/Borussia Monchengladbach - Bayer 04 Leverkus

Alejandro Grimaldo will mit Bayer Leverkusen auch in diesem Jahr wieder um die Meisterschaft in der Bundesliga kämpfen

Nach dem Double in der Vorsaison steigt der Druck auf Bayer Leverkusen. Auch in der aktuellen Spielzeit soll wieder ein Titel her für die Jungs von Xabi Alonso. Um das zu erreichen, ist der Trainer strenger geworden, wie Alejandro Grimaldo erzählt.

Die erste Meisterschaft war für alle bei Bayer Leverkusen eine Erlösung: für Verantwortliche, Spieler und Fans. Doch Zeit zum Durchatmen gibt es nicht - das weiß allen voran Trainer Xabi Alonso. In seiner Zeit als Spieler stand er selbst mehrmals vor der Herausforderung, Titel in der nächsten Saison zu bestätigen.

Damit das auch als Trainer klappt, ist Alonso strenger geworden, wie Alejandro Grimaldo im "Sport Bild"-Interview verriet. "Xabi weiß, dass wir härter arbeiten müssen als letzte Saison. Deshalb fordert er mehr von uns als im Meisterjahr", so Grimaldo.

Bayer Leverkusen: Späte Tore sind "Lohn für unseren Glauben"

Bisher scheint der Plan aufzugehen. Sowohl im Supercup gegen Stuttgart als auch beim Liga-Auftakt in Gladbach überzeugte die Bayer-Elf durch bekannte Stärken: Späte Tore, wie der Treffer von Patrik Schick zum Ausgleich in Leverkusen oder der entscheidende Elfmeter von Florian Wirtz zum Bundesliga-Sieg in der elften Minute der Nachspielzeit.

"Dass wir so oft spät treffen, ist der Lohn für unsere Überzeugung und unseren Glauben daran, dass wir immer etwas bewegen können", weiß der 28-Jährige. Dennoch: "Bayern bleibt der Favorit. Das ist für mich ganz klar. Bayern ist die Mannschaft, die elf der letzten zwölf Meisterschaften gewonnen hat. Sie haben Transfers für über 140 Millionen Euro getätigt und sind das stärkste Team."

Der Spanier kann bei der Mission Titelverteidigung als positives Beispiel vorangehen. Immerhin gewann Grimaldo bei SL Benfica 2016 und 2017 zwei Meisterschaften in Folge. "Wir wollen wieder in diesen Flow kommen. Aber wir müssen erst mal gut starten, weil das die gesamte Saison prägt", erklärte der Linksverteidiger.

Mit dem Gewinn des Supercups, den sich Grimaldo wie alle anderen Titel seiner Karriere tätowieren lassen will, und dem Dreier in Gladbach verlief der Saisonstart für Bayer Leverkusen makellos. Im Pokalspiel gegen Jena und mit dem Heimspielauftakt in der Bundesliga gegen RB Leipzig gilt es jetzt, diese ersten Eindrücke zu bestätigen.