Watzke: "Ich freue mich riesig auf das neue Format"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an das neue Format

Bayer Leverkusen, RB Leipzig sowie der FC Bayern, VfB Stuttgart und BVB kennen nach der Auslosung in Monaco jeweils ihre acht Gegner in der Ligaphase der Champions League. So reagieren die Vertreter der deutschen Teilnehmer:

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender Bayern München): "Wir sind zufrieden mit den Gegnern, die uns zugelost wurden. Ich habe gerade Nasser Al-Khelaifi von PSG gesagt, dass wir in der Champions League fast wie ein Ehepaar sind, weil wir ständig miteinander zu tun haben. Das wird sicher eine spannende Begegnung. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel zu Hause haben. Für mich persönlich ist Aston Villa ein sehr attraktiver Gegner. Letztmals haben wir vor 42 Jahren im Finale gegen sie gespielt. Unsere erste Priorität liegt auf der Bundesliga, das ist der ehrlichste Titel. Aber wir haben den Traum vom Champions League-Finale in München."

Manuel Neuer (Kapitän Bayern München): "Es werden sehr spannende Spiele gegen extrem gute Gegner. Wir gehen aber selbstbewusst in die neue Ligaphase, um uns direkt zu qualifizieren. Gerade bei den Spielen gegen die Teams aus Topf eins wollen wir zeigen, wo wir stehen und gewinnen. Barcelona und PSG sind gut in die Saison gestartet. Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Ich freue mich riesig auf das neue Format. Ich glaube, dass das richtig gut wird. Wenn man jetzt diesen Mix sieht - ich bin vor Vorfreude richtig aufgeregt auf das Format. Real Madrid sehen wir relativ häufig, aber auch das Spiel gegen Sturm Graz finde ich relativ cool. Das ist mal was Neues, Barcelona ist auch toll. Insgesamt ist es ganz gut gelaufen für uns."

Nuri Sahin (Trainer Borussia Dortmund): "Gute Gegner, interessante Gegner. Es passt ganz gut. Celtic hätte ich gern auswärts gehabt. Für mich ist die Reise nach Madrid eine besondere, weil ich dort kurz gespielt habe. Mein Sohn hat mir erzählt, dass das neue Stadion sehr, sehr schön ist. Zagreb finde ich interessant, Brügge ist keine lange Fahrt, und auf Bologna freut man sich sowohl als Tourist als auch als Fan. Es ist ein interessanter Mix."

Simon Rolfes (Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen): "Das wird eine sehr herausfordernde Europareise, mit attraktiven Gegnern. Das Spiel an Xabis alter Wirkungsstätte, Anfield, ist natürlich ein absolutes Highlight - genau wie die beiden Spiele gegen die Mailänder Teams in der BayArena, auch wenn ich eins davon gerne im Giuseppe-Meazza-Stadion erlebt hätte. Unser klares Ziel ist die Ko.-Phase."

Fernando Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen): "Ich bin froh, dass das neue Format so positiv angenommen wird. Das wird eine spannende CL Saison, und ich bin stolz, dass wir dabei sind. Besonders freue ich mich auf die Reise nach Liverpool - und natürlich auch auf die Flutlicht-Abende in der BayArena."

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart) bei "Sky": "Real Madrid ist schon etwas Großes, das hat sich auch der Trainer gewünscht. Dort zu spielen, löst ganz große Fußball-Gefühle aus. Real hat Magie, das Stadion hat auch Magie. Jeder will gegen die Weltklasse-Spieler spielen und das Karma in dem Stadion erleben. Für uns gibt es keine leichten Gegner. Wir werden jedes Spiel mit Leidenschaft angehen."

Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart) bei "Sky": "Das ist ein ganz besonderer Tag für den VfB. Wir waren natürlich ein bisschen nervös und wenn man dann bei Real Madrid und Juventus Turin spielt und auch das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain, das sind schon Highlights. Die werden wahrscheinlich in die Klubgeschichte eingehen. Wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel, das sind Festtage, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Bundesliga, weil es gilt immer Bundesliga first."

Marcel Schäfer (Geschäftsführer Sport RB Leipzig): "Wir freuen uns riesig auf die Mannschaften, auf die wir treffen. Es sind vier tolle Heimspiele, auch für unsere Fans und die Stadt. Wir haben attraktive Gegner im Ausland, tolle Reisen. Wir sind natürlich sehr ambitioniert, haben große Ansprüche an uns selbst und deshalb wollen wir in diesem Wettbewerb für Schlagzeilen sorgen."

Die Champions-League-Gegner der deutschen Teams im Überblick:

BAYER LEVERKUSEN

Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H), Stade Brest (A)

VFB STUTTGART

Real Madrid (A), Paris Saint-Germain (H), Juventus Turin (A), Atalanta Bergamo (H), Roter Stern Belgrad (A), BSC Young Boys (H), Slovan Bratislava (A), Sparta Prag (H)

BAYERN MÜNCHEN

Real Madrid (A), Paris Saint-Germain (H), Juventus Turin (A), Atalanta Bergamo (H), Roter Stern Belgrad (A), BSC Young Boys (H), Slovan Bratislava (A), Sparta Prag (H)

RB LEIPZIG

FC Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Sporting (H), Celtic (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

BORUSSIA DORTMUND

FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Schachtar Donezk (H), FC Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A)