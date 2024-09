Nagelsmann hat Bundesliga-Talent weiter im Blick

IMAGO/Eduard Martin

Freiburgs Merlin Röhl im Duell mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern

Seinen Kader für die anstehenden Länderspiele in der Nations League hat Julian Nagelsmann bereits bekannt gegeben. Bei weiteren Nominierungen darf sich aber offenbar ein Talent des SC Freiburg berechtigte Hoffnungen machen.

Der 22 Jahre alte Merlin Röhl vom SC Freiburg steht auch weiterhin bei Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Liste, das berichtet "Sky". Der TV-Sender hatte bereits Ende Juli vermeldet, dass dem Youngster womöglich noch im laufenden Kalenderjahr eine Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft winkt.

Allerdings: Eine Kontaktaufnahme von Nagelsmann hat es noch nicht gegeben, wie der zentrale Mittelfeldspieler nach dem 0:2 (0:1) beim FC Bayern am 2. Bundesliga-Spieltag selbst beim Sender erklärte. "Ich habe jetzt erst einmal meinen vollen Fokus auf die U21-Nationalmannschaft, habe da zwei Spiele."

Der gebürtige Berliner zählt seit 2023 zum Aufgebot des DFB-Unterbaus, seit der U18 ist er für die Junioren-Nationalmannschaften aktiv. Gegen Israel (4.9.) und Estland (10.9.) will Röhl seinen Teil zur angepeilten EM-Qualifikation beitragen, noch ist die U21-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo ungeschlagen.

Freiburgs Röhl blickt auf "schwierige Vorbereitung" zurück

Der Freiburger wolle die U21-Länderspiele "nutzen, um wieder mehr in meinen Rhythmus zu kommen und wieder die Spiele über 90 Minuten gehen zu können". Aufgrund eines Muskelfaserrisses hatte er etwa die letzten vier Partien der vergangenen Rückrunde verpasst. Dennoch zählte er in der letzten Spielzeit von Trainer-Ikone Christian Streich mit 34 Pflichtspieleinsätzen (drei Tore, vier Vorlagen) zum erweiterten Stammpersonal des SCF.

"Aufgrund der Verletzung in der vergangenen Saison hatte ich eine etwas schwierigere Vorbereitung und bin noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber ich bin auf dem Weg dahin, um dann auch in der Bundesliga wieder mehr auf mich aufmerksam zu machen", erklärte Röhl, der in beiden Partien der neuen Spielzeit auf dem Rasen stand.