Transfer-Insider gibt Davies-Update

IMAGO/Laci Perenyi

Alphonso Davies ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Alphonso Davies gilt seit Monaten als Transfer-Kandidat bei Real Madrid. Der Linksverteidiger ist in diesem Sommer jedoch nicht vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt gewechselt. Die Königlichen behalten den kanadischen Nationalspieler aber wohl weiterhin im Blick.

Real Madrid hat mit Kylian Mbappé und Endrick in der abgelaufenen Transferperiode zwei Neuzugänge verpflichtet. Der amtierende Champions-League-Sieger verzichtete auf weitere Käufe. Einzig Alphonso Davies soll noch konkretes Interesse rund um das Estadio Santiago Bernabéu geweckt haben.

"Ich glaube nicht, dass Real Madrid in diesem Sommer ernsthaft über einen weiteren Neuzugang nachgedacht hat. Das ist etwas, worüber sie vielleicht bis August nachgedacht haben, aber der einzige Name, der ab diesem Zeitpunkt wirklich auf dem Tisch lag, war Alphonso Davies von Bayern München", blickte Transfer-Reporter Matteo Moretto bei "CaughtOffside" auf die Kaderplanung der Königlichen zurück.

Davies bleib allerdings an der Säbener Straße, wohl auch, weil die Madrilenen die Vertragssituation des 23-Jährigen bestens kennen. "Real Madrid weiß, dass sich Davies in nur vier Monaten auf einen ablösefreien Wechsel einigen kann", so Moretto. Der Journalist wies damit auf das im Sommer 2025 auslaufende Arbeitspapier von Davies hin.

Klopft Real Madrid im Januar beim FC Bayern an?

Der spanische Erstligist sei entschlossen, wie in der Personalie Leny Yoro "kein Geld zum Fenster hinauszuwerfen", führte Moretto aus. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger galt als heißer Kandidat in Madrid. Letztlich wechselte Yoro allerdings vom OSC Lille zu Manchester United. Medienberichten zufolge soll sich das Gesamtpaket auf rund 70 Millionen Euro belaufen haben.

Laut dem Portal "Defensa Central" erwägt Real Madrid, dem FC Bayern eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro für einen vorzeitigen Davies-Wechsel im Winter zu offerieren.

"Sie wissen, dass sie im Januar ein Geschäft für Davies abschließen können, und je nachdem, wie sich ihre Spieler von ihren Verletzungen erholen und wie sie spielen, werden sie ihre Pläne im Wintertransferfenster vielleicht noch einmal überdenken", sagte Moretto bezüglich eines möglichen Transfers der Königlichen im Januar.