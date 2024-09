Paukenschlag! DFB-Star tritt mit 29 zurück

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Merle Frohms will nicht mehr für die DFB-Auswahl auflaufen

Das kommt überraschend: Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Merle Frohms hat mit 29 Jahren ihren Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft bekanntgegeben.

"Nach langer Überlegung und schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden", wandte sich die Torhüterin des VfL Wolfsburg am Dienstag in den Sozialen Medien an ihre Follower. "Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, aber schon einige Zeit in mir gereift."

Dass Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch Ann-Kathrin Berger beim Olympischen Turnier in Paris den Vorzug vor Frohms gab, soll für den Schritt allerdings nicht ausschlaggebend gewesen sein. "Bereits seit der WM im vergangenen Jahr ist die Entscheidung gereift, dass das Olympiaturnier in Paris mein letztes in der Nationalmannschaft sein wird", erklärte Frohms.

Die WM 2023 hatte sie noch als Nummer eins absolviert, die DFB-Auswahl scheiterte allerdings überraschend in der Vorrunde.

Insgesamt blicke sie dennoch "auf sechs Jahre zurück, die geprägt waren von einzigartigen Momenten mit sportlichen Erfolgen und Herausforderungen, an denen ich reifen und sehr viel über mich selber lernen durfte. Es sind Jahre, die ich sehr vermissen werde", so Frohms. Für ihre Erfahrungen im Trikot der DFB-Frauen werde sie auf "ewig dankbar sein".

Frohms-Rücktritt für die DFB-Spitze "wirklich schade"

Dass den DFB der Abschied kalt erwischt, untermauert auch die Reaktion von Hrubesch-Nachfolger Christian Wück. "Ich hätte sehr gerne mit Merle gearbeitet und habe ihr das auch in einem persönlichen Gespräch deutlich gemacht. Nun hat sie diese Entscheidung getroffen, die ich natürlich respektieren muss. Merle ist eine herausragende Torhüterin, die in unseren Planungen eine wichtige Rolle gespielt hätte", sagte der Ex-Profi.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer ergänzt, dass sie die Entscheidung Frohms sehr bedauere. "Sie war immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, ein sicherer Rückhalt und eine absolute Leistungsträgerin. Mit ihrer Performance hat sie nachhaltigen Anteil an den Erfolgen unseres Teams, unter anderem bei der herausragenden EM 2022. Es ist wirklich schade, dass ihr Weg in der Nationalmannschaft zu Ende geht, wir wären ihn gerne mit ihr weitergegangen."

Bei der EM 2022 holte Frohms als Stammkeeperin den Vizetitel mit Deutschland. Insgesamt bestritt sie 52 Länderspiele für die A-Auswahl.