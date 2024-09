Medien: Hummels auf dem Weg nach Rom

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Setzt BVB-Legende Mats Hummels seine Laufbahn in Rom fort?

Der Wechsel von BVB-Legende Mats Hummels zum italienischen Spitzenklub AS Rom steht offenbar kurz bevor. Nachdem am Montagabend noch von gescheiterten Verhandlungen die Rede war, berichten lokale Medien nun erneut von einer Kehrtwende. Bereits am Mittwoch wird der Innenverteidiger in der Ewigen Stadt erwartet.

Die zwischenzeitlich stockenden Verhandlungen zwischen BVB-Legende Mats Hummels und der AS Roma sind offenbar doch noch erfolgreich beendet worden. Wie italienische Medien am Mittwochmorgen berichten, wird der 35-Jährige im Laufe des Tages in Rom landen, um seinen Medizincheck zu absolvieren und seinen Vertrag zu unterschreiben.

Wie genau der Vertrag aussieht, ist allerdings nicht klar. Die Sportzeitung "Corriere dello Sport" und das Portal "calciomercato" schreiben jeweils von einem Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Laut "Corriere" verlängert sich das Arbeitspapier automatisch, sobald Hummels 50 Prozent der möglichen Pflichtspiele bestreitet.

Nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" kassiert Hummels bei der Roma ein Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen Euro. "Corriere dello Sport" hatte zuvor von zwei bzw. 2,5 Millionen Euro geschrieben.

Hummels kann für Europa League gemeldet werden

Hummels hatte die Römer zuletzt angeblich um eine Bedenkzeit gebeten, um weitere Angebote unter die Lupe nehmen zu können. Nun soll er sich endgültig für den Serie-A-Klub entschieden haben.

Der Zeitpunkt ist für die Römer dabei von großer Bedeutung, denn: In dieser Woche müssen die Klubs ihre Kader für den Europapokal melden. Theoretisch könnte Hummels auch noch später gemeldet werden, die Gruppenphase der Europa League würde er dann jedoch verpassen. Wird alles am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht, gibt es jedoch keine Probleme.

Laut "Corriere dello Sport" trudelte beim Ex-BVB-Profi in diesen Tagen noch ein weiteres Angebot ein. Absender soll Galatasaray aus Istanbul gewesen sein. Dort wurde mit der Verpflichtung von Victor Osimhen am Montag ein echter Coup vermeldet. Hummels stand offenbar ebenfalls auf der Wunschliste.

Die Gespräche zwischen Hummels und Rom wurden laut "Corriere dello Sport" am Montagabend wieder aufgenommen, nachdem der Transfer von Chris Smalling nach Saudi-Arabien offiziell abgewickelt wurde. Durch seinen Abgang ist ein Platz in der Innenverteidigung frei.