Leroy Sané läst Comebackzeitpunkt "bewusst offen"

IMAGO/Mladen Lackovic

Leroy Sané arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern

Mit fortwährenden Schambeinproblemen kämpfte sich Leroy Sané durch Großteile der angelaufenen Saison. Auch die Vorbereitung des FC Bayern verpasste der Flügelstürmer aufgrund einer Leisten-Operation weitestgehend. Nun hat Sané selbst ein Update zu seinem Weg zum Comeback gegeben.

Seit gut einem Monat arbeitet Leroy Sané wieder aktiv an einer Rückkehr ins Pflichtspielgeschehen. Die ersten drei Partien des FC Bayern verpasste der 28-Jährige allerdings ebenso wie die anstehenden Nations-League-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn (07. September, 20:45 Uhr) und die Niederlande (10. September, 20:45 Uhr, live bei RTL). Der Offensivstar sieht sich allerdings auf einem guten Weg.

"Ich fühle mich fit, bisher läuft alles nach Plan. Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht", wird Sané auf "fcbayern.com" zitiert.

Einen konkreten Zeitpunkt für sein Comeback will sich der gebürtige Essener allerdings bewusst nicht entlocken lassen. "Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: alles fühlt sich perfekt an", so Sané: "Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird."

Sané will das Triple mit dem FC Bayern

Des Weiteren äußerte sich Sané zu Bayerns Neu-Coach Vincent Kompany, mit dem er bei Manchester City noch gemeinsam auf dem Rasen stand.

"Ich habe mich riesig gefreut, als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe. Er ist ein super Mensch", schwärmt Sané: "Dazu habe ich jetzt miterlebt, wie gut er das Training leitet. Die Trainer haben alle eine super Energie, Vincent Kompany hat eine tolle Ausstrahlung."

Angetrieben von dieser "tollen Ausstrahlung" will Sané mit dem FC Bayern 2024/25 wieder Titel feiern. "Wir müssen auf jeden Fall die Meisterschaft wieder holen", stellte der Edeltechniker klar. Da er ihn noch nicht gewinnen konnte, sei aber auch der DFB-Pokal "ein sehr großes Ziel - und natürlich die Champions League!".

Die Ziele könnten größer also kaum sein, bleibt zu hoffen, dass Sanés Körper ihm bald wieder erlaubt, diese in Angriff zu nehmen.