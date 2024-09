Lewandowski verneigt sich vor Bayern-Rekordmann Müller

IMAGO

Robert Lewandowski und Thomas Müller wurden achtmal zusammen deutscher Meister, gewannen zudem Champions League und Klub-WM

Nach Thomas Müllers Rekordspiel für den FC Bayern gegen den SC Freiburg samt Traumtor reißen die Lobeshymnen für die Klub-Ikone der Münchner nicht ab. Auch Stürmerstar Robert Lewandowski macht vor seinem früheren Teamkollegen einen Knicks.

"Mich hat Thomas als Sturmpartner in vielerlei Hinsicht fasziniert", schwärmte Lewandowski im Bayern-Magazin "51". Müller sei auf dem Rasen der "perfekte Multitasker. Er spricht fast das ganze Spiel durch und gibt Kommandos. Doch seine Ansagen haben ihn nie davon abgelenkt, selbst den optimalen freien Raum zu finden. Das habe ich so nur bei ihm gesehen", zollte der Pole seinem langjährigen Mitspieler Respekt.

Lewandowski und Müller spielten von 2014 bis 2022 zusammen und erlebten eine überaus erfolgreiche Zeit. Höhepunkt: Der Gewinn des Triples im Jahr 2020.

Zwischen den Angreifern Lewandowski und Müller stimmte die Chemie in all den Jahren, wie der heutige Bara-Star resümierte. "Wenn ich über unser Verhältnis nachdenke, fallen mir zwei Worte ein: einmalig und ehrlich", Lewandowski.

Müller sei "ein Mitspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann, der sich auch aus vollem Herzen für seine Kollegen freut", sagte der 36-Jährige.

FC Bayern: "Thomas ist anders, großzügiger"

Diese Eigenschaft hob auch Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola in seiner Würdigung der Münchner Ikone hervor. "Am beeindruckendsten an Thomas fand ich immer, wie bescheiden sein Jubel ist: Wenn Fußballer heutzutage ein Tor schießen, dann laufen sie allein los und feiern sich. Thomas ist anders, großzügiger vielleicht, er will nach dem Torerfolg vor allem seine Mitspieler umarmen", sagte Guardiola.

Der Katalane adelte Müller als einen "der größten Spieler in der Geschichte des FC Bayern und des Fußballsports".

Müller hatte am Sonntag beim 2:0-Sieg der Münchner am 2. Bundesliga-Spieltag über den SC Freiburg sein 710. Spiel für die Bayern bestritten und den Vereinsrekord von Sepp Maier überboten. Der 35-Jährige läuft seit 2008 für den Rekordmeister auf, machte seither 475 Bundesliga-Spiele - auch das ist Klub-Rekord vor Maier (473).