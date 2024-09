Nächste Auszeichnung für Eintracht-Durchstarter

IMAGO/osnapix

Hugo Ekitike zeigte bislang starke Leistungen im Eintracht-Trikot

Hugo Ekitike hat bei Eintracht Frankfurt einen hervorragenden Start in die neue Saison hingelegt. Bei insgesamt drei Pflichtspiel-Einsätzen in Bundesliga und DFB-Pokal stand der Stürmer dreimal in der Startelf, war an fünf Frankfurter Toren direkt als Torschütze oder Vorbereiter beteiligt. Seine herausragenden Leistungen im SGE-Trikot wurden jetzt in seiner französischen Heimat gewürdigt.

Wie der französische Fußballverband am Donnerstag bekanntgab, wurde Hugo Ekitike nachträglich für den Kader der U21-Nationalmannschaft nominiert. Der Angreifer übernimmt dabei den Platz von Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes, der verletzt abreisen musste.

Hugo Ekitike blickt zwar bereits auf vier Einsätze für die U21-Auswahl von Les Bleus zurück, diese liegen allerdings schon über zwei Jahre zurück. Außerdem wurde der 22-Jährige bis dato ausschließlich in Freundschaftsspielen in der französischen Nachwuchsnationalmannschaft eingesetzt.

Nun also die Berufung in den Kader von U21-Nationaltrainer Gérald Baticle, der Ekitike damit für seinen starken Saisonstart in der Bundesliga belohnte.

Ekitike steht bei Eintracht Frankfurt bis 2029 unter Vertrag

Frankreichs U21-Mannschaft steht im Rahmen der EM-Qualifikation vor den Duellen mit den Auswahlen aus Slowenien (6. September) und Bosnien-Herzegowina (10. September). In der Qualifikationsgruppe H hat die Équipe Tricolore dabei schon einmal Federn gelassen (0:2 gegen Österreich), rangiert gegenwärtig nur auf Platz zwei der Tabelle.

Hugo Ekitike wechselte im Januar 2024 in die Main-Metropole, entwickelte sich seit dem unter Cheftrainer Dino Toppmöller bei der Eintracht nach und nach zum Stammspieler. Insgesamt bestritt er für die Adlerträger in diesem Jahr 19 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Eintracht Frankfurt hat das Top-Talent mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet.