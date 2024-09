Wanner-Kaufklausel für Heidenheim? Das ist dran

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Paul Wanner spielt mit Heidenheim international

Paul Wanner ist einer der Senkrechtstarter der ersten Bundesliga-Wochen. In Heidenheim ist dem Youngster der Durchbruch im Fußball-Oberhaus gelungen. Hat der Europapokal-Teilnehmer eine Kaufklausel für die Bayern-Leihgabe?

Paul Wanner dreht in Heidenheim gerade mächtig auf. In vier Spielen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Heidenheim steht an der Tabellenspitze der Bundesliga, zudem schoss der 18-Jährige das Team von Frank Schmidt in die Gruppenphase der Conference League (zu sehen bei RTL und RTL+).

Der FC Bayern beobachtet die Entwicklung des Offensivspielers genau. Noch unter Ex-Coach Julian Nagelsmann wurde er im Alter von 16 Jahren der jüngste FCB-Debütant der Geschichte. Klar ist: Die Bayern werden den Mittelfeldspieler definitiv zurückholen. Der Klub hat dies auch in der eigenen Hand.

Wanner will sich beim FC Bayern durchsetzen

Denn Spekulationen um eine Wanner-Kaufklausel für den 1. FC Heidenheim seien nicht wahr, berichten die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider". Der FC Bayern habe das Potential des Youngsters längst erkannt. Zwar habe das Team von der Schwäbischen Alb gerne eine solche Klausel gehabt, die Bayern hätten aber sofort abgelehnt, hieß es weiter.

Auch der Spieler selbst wolle sich künftig unbedingt beim deutschen Rekordmeister durchsetzen. Nach den Leihstationen in Elversberg und Heidenheim plane er die Rückkehr zum FC Bayern.

Das Interesse der Konkurrenz an Wanner sei schon in diesem Sommer enorm gewesen. Bundesliga-Klubs wie der VfB Stuttgart, Werder Bremen als auch der VfL Wolfsburg seien an Wanner interessiert gewesen, hieß es im Podcast weiter. Aus den Niederlanden habe auch die PSV Eindhoven die Fühler ausgestreckt.

Wanners Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2027. Bayerns Sportvorstand Max Eberl lobte die Entwicklung des verliehenen Toptalents: "Das ist für Paul eine ganz fantastische Plattform. Er scort regelmäßig. Paul hat ein sehr, sehr großes Potenzial."