Matthäus richtet Transfer-Tipp an den FC Bayern

IMAGO/Moritz Mueller

Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala zeigten gegen Ungarn starke Leistungen

Jamal Musiala gehörte am Samstagabend wieder einmal zu den besten deutschen Nationalspielern. Beim überlegenen 5:0-Sieg in der Nations League sprühte der Starspieler des FC Bayern vor Spielfreude, steuerte sagenhafte drei Assists und ein eigenes Tor zum Erfolg bei. Ihn langfristig in München zu halten, sieht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als zentrale Aufgabe für die Verantwortlichen an der Säbener Straße an.

Neben Jamal Musiala erhielt nach dem Ungarn-Spiel auch sein Intimus Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ein Sonderlob von Lothar Matthäus. "Nach diesem tollen Auftritt von Musiala und Wirtz warten für Max Eberl in Zukunft große Aufgaben", schlug der 63-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne vom DFB-Team die Brücke zur Nationalmannschaft.

Matthäus richtete die klare Empfehlung an den FC Bayern, sich intensiv um die Dienste von Florian Wirtz zu bemühen, der bei Bayer Leverkusen aktuell noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 besitzt.

"Den Vertrag mit Musiala gilt es zu verlängern. Wenn es die Bayern schaffen, Wirtz zu verpflichten, erhöht das sicherlich auch die Chancen, Musiala von einem Verbleib zu überzeugen. Mit Musiala zu verlängern und Wirtz zu holen, wird aber nicht einfach", führte Matthäus, der selbst sieben Mal deutscher Meister mit dem FC Bayern geworden war, weiter aus.

Matthäus hofft auf weiteren Leistungsschub bei Musiala

In der Vergangenheit wurde Florian Wirtz schon mehrfach mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde er aber auch bei allen weiteren europäischen Großklubs wie Real Madrid oder Manchester City gehandelt, was die Angelegenheit für den FC Bayern nur noch weiter erschweren dürfte.

In Jamal Musiala sieht Lothar Matthäus derweil weiterhin einen Aspiranten für den Gewinn des Ballon d'Or. In dieser Woche stand Musiala überraschend nicht auf der 30er-Liste für die Auszeichnung im laufenden Kalenderjahr.

"Am Ende muss man aber auch in Mannschaften spielen, die erfolgreich sind. Der FC Bayern ist ohne Titel geblieben, bei der EM ist er mit Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden. Dass Musiala jetzt nicht nominiert wurde, kann für ihn auch nochmal eine Motivation sein, um noch einmal eine Schippe draufzulegen", erhofft sich der Weltfußballer von 1990 einen weiteren Leistungsschub beim 22-Jährigen.