Eberl verrät Bayern-Pläne mit Musiala und Sané

IMAGO/Markus Fischer

Verlängern Jamal Musiala und Leroy Sané beim FC Bayern?

Beim FC Bayern steht eine wichtige Zukunftsentscheidung an. Die Verträge von Jamal Musiala und Leroy Sané sollen verlängert werden. Sollte dieser Plan scheitern, rücken wohl Florian Wirtz und Xavi Simons in den Fokus der Münchner.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Sportvorstand Max Eberl mit der Spieleragentur "11Wins", bei der sowohl Musiala als auch Sané unter Vertrag stehen, Gespräche für nach der Länderspielpause vereinbart.

Dabei soll es um Verlängerungen der beide Verträge gehen. Das Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit habe der FC Bayern bereits bei der Spielerseite hinterlegt.

Musialas Vertrag ist noch bis 2026 datiert. Für eine Ausdehnung des Arbeitspapiers müssten die Münchner sein Gehalt wohl in Richtung der Spitzenverdiener anpassen.

Sané ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende gebunden. Bei einer Verlängerung soll sein Salär gekürzt werden.

Gegenüber der "Sport Bild" schwärmte Eberl in höchsten Tönen von dem Duo.

"Jamal ist ein Spieler, wie es nur ganz, ganz wenige gibt. Nach fast jedem Spiel schwärmen seine Kollegen – für sie ist es ein Genuss, mit ihm auf dem Platz zu stehen, und es ist ein Genuss, ihm zuzuschauen", so der 50-Jährige.

Musialas Weg beim FC Bayern sei "noch lange nicht zu Ende. Er will Titel gewinnen, und genau das wollen wir auch. Wir sind immer im Kontakt, weitere Gespräche werden folgen. Er soll ein Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden", betonte Eberl weiter.

Bei Sané wollen man zunächst abwarten, bis der Spieler nach seiner Leisten-OP wieder fit wird und auf dem Platz steht.

"Darauf liegt aktuell unser Augenmerk, und darauf freuen wir uns, denn Leroy kann mit seinen ungeheuren Fähigkeiten zu jedem Moment auf dem Platz den Unterschied ausmachen", merkte Eberl an und ergänzte: "Er geht in sein letztes Vertragsjahr, daher werden wir in den kommenden Monaten in aller Ruhe Gespräche über die Zukunft führen. Wir alle wissen: Er ist ein Faktor, um Titel zu gewinnen."

Rücken Wirtz und Simons in den Fokus des FC Bayern?

Sollte der FC Bayern mit Musiala und Sané verlängern, würde das die Pläne für die Zukunft erheblich erleichtern.

Sollten die Pläne scheitern, müsste sich der Rekordmeister dem Bericht zufolge "neue Bayern-Gesichter" suchen. Dabei würden Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Xavi Simons, der von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen ist, in den Fokus rücken.

Das Duo wird schon länger beim FC Bayern gehandelt. Wirtz entschied sich aber zunächst für einen Verbleib bei der Werkself, Simons für einen bei den Sachsen.

2025 steht aber wohl bei beiden ein nächster Karriereschritt an.

Für Wirtz werden im Sommer wohl 150 Millionen Euro fällig, für Simons um die 80 Millionen Euro. Summen, die der FC Bayern wohl nur ausgeben würde, wenn Musiala verkauft und Sané von der Gehaltsliste gestrichen werden.