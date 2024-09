"Delirium in Amsterdam"

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Die DFB-Auswahl nahm einen Punkt aus Amsterdam mit

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich im Länderspielklassiker in den Niederlanden ein 2:2 (2:1) erkämpft. Im Nachbarland war man mit dem Remis durchaus zufrieden. Die nationalen und internationalen Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Wildes Auf und Ab: DFB-Auswahl und die Niederlande trennen sich remis. Nach dem klaren Erfolg gegen Ungarn traf die deutsche Nationalmannschaft in Amsterdam auf deutlich größere Widerstände, bewies nach dem frühesten Gegentor seit 50 Jahren aber Comeback-Qualitäten und erarbeitete sich ein am Ende leistungsgerechtes Remis gegen starke Niederländer."

Bild: "Auf die Gala folgt leichte Ernüchterung! Drei Tage nach dem Kantersieg zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn (5:0) quält sich das DFB-Team in Amsterdam zu einem Remis – 2:2 gegen Holland. Kimmich knipst und Nagelsmann tobt!"

Süddeutsche Zeitung: "Unterhaltsamer Abend gegen die Niederlande - 2:2."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Deutschland wird zweimal kalt erwischt."

Spiegel Online: "Packendes Hin und Her – DFB-Elf holt Punkt in den Niederlanden. Vier Tore, viel Tempo, aber kein Sieger: Deutschland hat sich auswärts gegen die Niederlande ein Remis erspielt. Entscheidend an beiden deutschen Treffern beteiligt war Startelf-Debütant Deniz Undav."

Niederlande

De Telegraaf: "Die niederländische Nationalmannschaft kommt nach einem Blitzstart in einem unterhaltsamen Spiel gegen Deutschland zu einem Unentschieden. In der Johan-Cruijff-ArenA gelang der Mannschaft von Ronald Koeman ein 2:2 gegen starke Deutsche. Damit wurde die Frage, ob das "neue, dynamische und energiegeladene Oranje" auch mit einem Spitzenland mithalten könnte, vorerst mit "Ja" beantwortet. Kurzum: Koeman kann den eingeschlagenen Weg nach der EM fortsetzen."

Voetbal International: "Oranje beeindruckt zeitweise im Duell gegen Deutschland. Die niederländische Nationalmannschaft hat am Dienstagabend im Nations-League-Spiel gegen Deutschland vor allem in der ersten Halbzeit Eindruck gemacht. Allerdings nutzte das Team von Bondscoach Ronald Koeman die Chancen nicht und musste sich am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben."

Algemeen Dagblad: "Die Niederlande erobert erneut die Herzen in einem faszinierenden Nations-League-Spiel gegen Topnation Deutschland. Die 47. Ausgabe des Niederlande-Deutschland-Spiels war lange Zeit ein unvergesslicher Anblick, bei dem zwei Mannschaften voller Technik und Bewegung um den Sieg spielten. Bereits nach anderthalb Minuten saß das Amsterdamer Publikum auf den Bänken, als Tijjani Reijnders nach einem wunderbaren Angriff den Führungstreffer erzielte. Danach war das Spiel nie wieder langweilig."

Volkskrant: "Es passierte viel in der attraktiven Version Niederlande-Deutschland (2:2). Es war das Traumbild eines Spiels, attraktiv und gespickt mit Unmengen von Chancen und schönen Toren."

Spanien

AS: "Delirium in Amsterdam. Der Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften, die eine historische Rivalität verbindet, endet unentschieden und mit viel Spektakel für das Publikum."

Marca: "Beide Mannschaften lieferten sich ein unterhaltsames Nations-League-Duell. Am zweiten Spieltag der Gruppe A3 trennten sich die Niederlande und Deutschland in einer sehr unterhaltsamen Begegnung mit 2:2, sodass beide Mannschaften nach dem Unentschieden mit jeweils vier Punkten auf den ersten beiden Plätzen der Gruppe liegen."

Mundo Deportivo: "Unentschieden und Spaß im Klassiker zwischen den Niederlanden und Deutschland. Beide Teams bleiben nach zwei Tagen mit 4 Punkten an der Spitze der Gruppe 3 der Liga A der Nations League. De Ligt machte beim Stand von 1:1 einen schwerwiegenden Fehler und wurde zur Halbzeit von Koeman ersetzt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Knisterndes Unentschieden zwischen Holland und Deutschland."

Tuttosport: "Reijnders und Dumfries treffen, Unentschieden zwischen Holland und Deutschland."