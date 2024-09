DAZN überträgt Hummels-Debüt live und kostenlos

IMAGO/Zuma Press/SID/IMAGO/Telenews

Ex-BVB-Star Mats Hummels steht vor seinem Debüt für die AS Rom

Besonderes Schmankerl für die deutschen Fußball-Fans: Der Streamingdienst DAZN zeigt anlässlich des bevorstehenden Debüts von Ex-BVB-Ass Mats Hummels für dessen neuen Klub AS Rom das nächste Serie-A-Spiel des italienischen Spitzenklubs live und kostenlos.

Die Begegnung der Roma am Sonntag (12:30 Uhr) gegen den CFC Genua wird für alle Zuschauer in Deutschland über die Streamingplattform zur Verfügung gestellt, benötigt wird dafür lediglich ein DAZN-Konto.

Hummels hatte Borussia Dortmund zum Ende der vergangenen Saison verlassen und in der vergangenen Woche in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Der 35-Jährige besitzt Medienberichten zufolge eine Option für ein weiteres Jahr für den Fall, dass er mindestens die Hälfte aller Spiele absolviert. Hummels soll beim Ex-Klub von Karl-Heinz Schnellinger, Rudi Völler, Thomas Häßler oder Antonio Rüdiger 2,5 Millionen Euro plus Boni kassieren.