BVB-Stars begründen ihre Wechsel-Motivation

IMAGO/Joachim Bywaletz

Waldemar Anton (l.) und Maxi Beier (r.) sind neu im Team

Borussia Dortmund hat seinen Kader in diesem Transfer-Sommer ordentlich umgebaut. Die Neuzugänge des BVB haben nun nochmal die Hintergründe ihrer Wechsel erklärt.

Prominente Transfers für die Abwehr, das Mittelfeld und den Angriff. Borussia Dortmund bläst mit einer Personal-Offensive zum Angriff auf die Liga.

Für viel Zündstoff hatte der Wechsel von VfB-Kapitän Waldemar Anton gesorgt, der ein halbes Jahr nach Vertragsverlängerung zu den Schwarzgelben ging.

Vor allem die Königsklasse sei ein wichtiger Grund gewesen, sagte der Innenverteidiger in dem Format "BVB 09 - Stories who we are (Die Neuen)". "Ich weiß, was ich kann. Ich habe immer darauf hin gearbeitet, um Champions League zu spielen. Das war mein Kindheitstraum", so Anton. Für ihn sei es wichtig, "dass eine gewisse familiäre Atmosphäre herrscht."

Sein alter und neuer Kollege Serhou Guirassy freut sich über "tolle Jungs und einen tollen Trainer. Ich bin bei einem sehr großen Verein."

Natürlich spielen auch die Fans und die Stimmung im Stadion eine Rolle.

Atmosphäre spielt eine Rolle

"Wegen der Atmosphäre. Die Bedingungen, die wir hier haben, da ist Dortmund schon sehr gut. Es ist schon was anderes, wenn dich 81.000 auspfeifen oder zujubeln, wenn du eingewechselt wirst", sagte Angreifer Maximilian Beier. "Wir wollen Titel gewinnen. Und ich finde, mit Dortmund kann man gut auf Titeljagd gehen."

Yan Couto wechselte nach seiner Leihe zum FC Girona von ManCity in die Bundesliga. "Ich möchte Deutsch lernen. Ich will immer lernen, ein besserer Mensch zu sein, ein vollständigerer Mensch. Und genau dafür bin ich hier. Ich bin noch jung und möchte mit denjenigen lernen, die mehr Erfahrung haben, um hier erfolgreich zu sein." Für den Portugiesen sei es "eine unglaubliche Chance. Ich will hier Geschichte schreiben. Der BVB wollte mich unbedingt haben. Das spüre ich. Ich habe mir immer einen Verein gewünscht, der wirklich will, dass ich für ihn spiele. Es ist also das größte Glück für mich. Und diese Fans sind außergewöhnlich. Man kennt sie überall auf der Welt. Ich will das erleben und genießen."

Unbedingt zum BVB wollte auch Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. Nach eigenen Angaben war er schon immer ein "Sympathisant" des Klubs. "Ich wollte immer das Trikot haben. Mein Geburtstag ist im Juni. Früher, an den letzten beiden Bundesliga-Wochenenden wurde mit den neuen Trikots gespielt. Und ein BVB-Trikot war immer mein Geburtstagsgeschenk. So wurde es jedes Jahr intensiver. Ich freue mich extrem darauf, in diesem Stadion zu spielen. Und die Champions League ist was ganz Besonderes für mich."