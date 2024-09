Nach Rückstand: FC Bayern übernimmt Platz eins

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der FC Bayern bezwingt RB Leipzig

Die Fußballerinnen von Bayern München haben dank der Doppelpackerinnen Klara Bühl und Lea Schüller die Tabellenspitze erobert.

Der Meister gewann am Freitagabend mit 6:2 (2:1) gegen RB Leipzig und schob sich mit der vollen Punkteausbeute nach zwei Spielen zumindest vorübergehend an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz eins. Die Konkurrenz kann am Wochenende aber nachziehen.

Nach dem frühen Gästetreffer durch Vanessa Fudalla (3.) liefen die Bayern zunächst vergeblich an. Erst kurz vor der Halbzeit drehte der Favorit das Spiel per Doppelschlag: Linda Dallmann (45.) und Georgia Stanway (45.+4) schossen die Münchnerinnen, die zum Auftakt einen mühevollen Auftaktsieg bei Aufsteiger Turbine Potsdam (2:0) eingefahren hatten, zur Pause in Führung.

Die Nationalspielerinnen Bühl (55./68.) und Schüller (73./89.) erhöhten jeweils per Doppelpack im zweiten Durchgang. Fudalla hatte noch einmal per Foulelfmeter (76.) verkürzt, trotz Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte für Linda Sembrant (74.) ließen die Bayern nichts mehr anbrennen.

Dauerkonkurrent VfL Wolfsburg ist am Samstag (12.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei Aufsteiger Carl Zeiss Jena gefordert. Nach dem ernüchternden Remis (3:3) gegen Werder Bremen am ersten Spieltag wollen die Wölfinnen dranbleiben.