So viel Kohle winkt FCB, BVB und Co. in der Königsklasse

IMAGO/Revierfoto

Den fünf deutschen Vertretern in der Champions League winken Mega-Prämien

Die Champions League startet mit einem veränderten Format in die neue Saison. Dieses spült den Königsklassen-Teilnehmern noch mehr Kohle in die Taschen. Insgesamt schüttet die UEFA 2,467 Milliarden Euro an die 36 Klubs aus. Dem FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und Co. winken dreistellige Millionen-Beträge.

Obwohl die UEFA das Teilnehmerfeld der Champions League von 32 auf 36 Klubs vergrößert hat, erhöhen sich die Einnahmen der Klubs im Durchschnitt. Wurden in der Vorsaison noch 2,002 Milliarden Euro an die Teilnehmer ausgeschüttet, dürfen sich die Vereine in diesem Jahr über Prämien in Höhe von insgesamt 2,467 Milliarden Euro freuen.

Die Preisgelder setzen sich aus drei Säulen zusammen:

Startgeld (27,5 Prozent)

Erfolgsabhängige Prämien (37,5 Prozent)

Wertprämie (35 Prozent)

Alle 36 Teilnehmer erhalten für die Königsklassen-Qualifikation 18,62 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch knapp drei Millionen Euro weniger. Dieses Geld haben die deutschen Teilnehmer FC Bayern, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund somit schon sicher.

So viel Geld können FC Bayern, BVB und Co. erhalten

Das Prämienkonto kann dann durch ein volles Punktekonto noch deutlich nach oben geschraubt werden. In der Ligaphase wird jeder Sieg mit 2,1 Millionen Euro und jedes Remis mit 700.000 Euro belohnt. Zudem wird auch die Endplatzierung finanziell bedacht. Der Letztplatzierte erhält mindestens 275.000 Euro, der Spitzenreiter 9,9 Millionen Euro.

Die Teams, die einen der ersten acht Plätze belegen und somit direkt in das Achtelfinale einziehen, erhalten zusätzlich weitere zwei Millionen Euro. An die Teilnehmer der Playoff-Runde (Platz neun bis 16) wird eine Million Euro ausgeschüttet. Auch das anschließende Weiterkommen wird belohnt:

Achtelfinale: 11 Millionen Euro

Viertelfinale: 12,5 Millionen Euro

Halbfinale: 15 Millionen Euro

Finaleinzug: 18,5 Millionen Euro

Titelgewinn: 6,5 Millionen Euro

Weitere Einnahmen winken den Teilnehmern durch die neu geschaffene Wertesäule, die ein Zusammenschluss aus den bisherigen Säulen Klub-Koeffizient und Marktpool darstellt. Der Topf der Wertprämie umfasst satte 853 Millionen Euro. Maximal sind für ein Team etwa 40 Millionen drin, die Mindesteinnahme liegt bei knapp über einer Million Euro.

Die Champions-League-Prämien in der Übersicht: