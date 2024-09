BVB formuliert zurückhaltendes CL-Ziel

IMAGO/Guido Kirchner

Lars Ricken (r.) will mit dem BVB mindestens ins Achtelfinale der Champions League

In der vergangenen Saison erreichte Borussia Dortmund durchaus überraschend das Finale der Champions League, wo der BVB erst von Real Madrid gestoppt werden konnte. Eine erneute Teilnahme am Endspiel ist allerdings nicht das ausgerufene Ziel der Westfalen. Klub-Boss Lars Ricken formuliert die Ambitionen deutlich zurückhaltender.

Am Mittwoch (21:00 Uhr) startet Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel beim FC Brügge in die neue Champions-League-Saison. Am Dienstagvormittag machte sich der BVB-Tross mit dem Flugzeug auf nach Belgien. Auf Nuri Sahin wartet dort dann das erste Spiel als Cheftrainer in der Königsklasse.

Das neue Format der Champions League beschere den Westfalen "einen interessanten Mix: sehr, sehr starke Gegner und schöne Städte", wie der Ex-Profi kurz vor dem Abflug am Dortmunder Flughafen sagte. Dies gilt nicht nur für Madrid oder Bologna, sondern auch für die Stadt in Westflandern mit seinem UNESCO-Weltkulturerbe.

BVB will auf die "nächste große Reise gehen"

Dort will der BVB seine erfolgreiche Königsklassen-Geschichte aus der vergangenen Saison fortschreiben. Erst im Endspiel im Londoner Wembley-Stadion musste man sich Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben. An einen erneuten Einzug ins Finale denkt in der Ruhrpottmetropole aber noch keiner.

"Wir hatten eine große Reise - jetzt gehen wir auf die nächste", sagte Sportgeschäftsführer Lars Ricken, der die Ziele für die kommende CL-Spielzeit defensiv, aber ambitioniert ansetzt: "Wir wollen ins Achtelfinale, auf welchem Wege auch immer", betonte er, "dafür ist jedes Spiel und jedes Tor wichtig. Danach, das haben wir ja selbst gesehen, kann man nichts mehr ausschließen."

Die besten acht Mannschaften ziehen direkt in die Runde der letzten 16 ein. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Playoffs die weiteren Achtelfinalisten aus. Brügge gehört wie Celtic Glasgow, Sturm Graz, Dinamo Zagreb und Schachtjor Donezk zu jenen Gegnern, die der BVB schlagen sollte.