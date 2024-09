Interesse des FC Bayern und BVB an Ekitiké enthüllt

IMAGO/Marc Schueler

Hugo Ekitiké startet bei Eintracht Frankfurt durch

Hugo Ekitiké geht für Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga auf Torejagd. In der Vergangenheit sollen auch der FC Bayern und BVB am Angreifer interessiert gewesen sein.

Laut "Sport Bild" hatte der FC Bayern Ekitiké für den Sommer 2022 im Blick. Die damaligen Kaderplaner Hasan Salihamidzic und Marco Neppe sollen sich sogar mit seinem Berater in München getroffen haben. Ekitiké stand zu diesem Zeitpunkt noch bei Stade Reims unter Vertrag. Im Winter 2022 soll sich der Youngster gegen einen Wechsel zu Newcastle United entschlossen haben.

Die Münchner entschieden sich damals aber stattdessen für eine Verpflichtung von Mathys Tel (zuvor bei Stade Rennes). Zudem wechselte Sadio Mané vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Robert Lewandowski hatte den Verein zuvor in Richtung FC Barcelona verlassen.

BVB wohl ebenfalls mit Interesse - Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund soll Ekitiké dagegen sowohl 2022 als auch 2023 auf dem Radar gehabt haben. Stattdessen kamen jedoch zunächst Sébastien Haller und ein Jahr später Niclas Füllkrug nach Westfalen.

So dauerte es schließlich bis zum Winter 2024, bis Ekitikés Weg in die Bundesliga führte. Der Franzose wechselte über Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt. Die Hessen angelten sich den Offensivmann erst per Leihe, im Sommer folgte dann die feste Verpflichtung. Die Ablösesumme soll sich auf rund 16,5 Millionen Euro belaufen haben.

Der Transfer scheint sich aus SGE-Sicht gelohnt zu haben. Ekitiké steht nach den ersten vier Pflichtspielen in der laufenden Saison bei drei Toren für Eintracht Frankfurt.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche hatte nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag erklärt, Ekitiké den Sprung in die französische Nationalmannschaft zuzutrauen. "Wenn er so weitermacht, hat er sicherlich eine große Chance", sagte er.

Wie "Bild" berichtet, soll Eintracht Frankfurt das Preisschild für den 22-Jährigen auf circa 80 Millionen Euro festgelegt haben. Ekitikés Vertrag läuft bis 2029.