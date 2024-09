Gerüchte um Mega-Winterdeal des FC Bayern

IMAGO/Sebastian Frej

Mykhaylo Mudryk (r.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Im Januar 2023 nahm der FC Chelsea satte 70 Millionen Euro in die Hand, lockte so Mykhaylo Mudryk von Shakhtar Donetsk nach London und stattete den Flügelflitzer direkt mit einem Mega-Vertrag bis Ende Juni 2031 aus. Der erhoffte Transfercoup blieb bislang allerdings aus: Mudryk kommt an der Themse bislang kaum in Tritt, ein Abschied soll längst nicht mehr ausgeschlossen sein. Angeblich gehört der FC Bayern zu den Klubs, die schon bald aktiv werden wollen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern und der französische Erstligist Olympique Marseille sollen mit dem Gedanken spielen, Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea schon im Winter unter Vertrag zu nehmen. Das will das spanische Portal "fichajes.com" erfahren haben.

Demnach sind die Blues durchaus bereit, den ukrainischen Nationalspieler ziehen zu lassen, da ob der durchwachsenen Leistungen des 23-Jährigen ohnehin Ernüchterung herrsche. Angeblich kann ich Chelsea sogar eine Leihe vorstellen.

Dem FC Bayern wurde bereits im Januar 2024 nachgesagt, großes Interesse an Mudryk an den Tag gelegt zu haben. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete sogar von "ernsthaften Verhandlungen", allerdings sollen die Münchner recht schnell eine Absage von der Insel kassiert haben.

Damals bestand beim FC Bayern, der letztlich den Kauf von Bryan Zaragoza vorzog, allerdings auch Handlungsbedarf auf den Flügeln, ein Umstand, der derzeit eigentlich nicht zutrifft.

FC Bayern nicht die "realistischere Option"

Mit Michael Olise hat man viel Geld für einen neuen Außenstürmer investiert, der Franzose überzeugt bislang zudem. Dass die Münchner tatsächlich im Winter in ein mögliches Rennen um Mudryk einsteigen könnten, scheint unter diesem Gesichtspunkt ein eher unwahrscheinliches Szenario zu sein.

Auch "fichajes.com" gesteht ein, dass ein Wechsel nach Marseille die "realistischere Option" sei. In diesem Fall würde allerdings einiges für eine Leihe sprechen, da der Ligue-1-Klub kaum eine große Ablöse aufbieten können wird.