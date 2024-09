"Bemerkenswert": Schuster zollt Heidenheim Respekt

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Julian Schuster trifft mit Freiburg auf Heidenheim

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Punktspiel am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) großen Respekt vor dem baden-württembergischen Kontrahenten.

"Es ist bemerkenswert, dass sie nach den namhaften Abgängen ihre Leistung aus der vergangenen Saison bestätigen - großes Kompliment an die handelnden Personen", sagte Schuster am Donnerstag: "Alle Strukturen in Deutschland müssen genauso bleiben, damit solche Erfolgsgeschichten weiter möglich sind." Freiburg wie Heidenheim haben nach drei Spieltagen jeweils sechs Punkte auf dem Konto.

Fehlen wird den Freiburgern Offensivspieler Merlin Röhl. Der 22-Jährige hat im Spiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum (2:1) einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk erlitten und fällt lange aus.

"Das ist sehr schmerzhaft", sagte Schuster. Nach Angaben des Trainers wird Röhl aber um eine Operation herumkommen.