Bundesliga-Star verrät: So konkret war das mit Bayern

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Andrej Kramaric (r.) ist Rekordtorschütze bei der TSG Hoffenheim

Bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ist Andrej Kramaric längst zur lebenden Vereinsikone aufgestiegen, ist er doch mit 119 Erstliga-Toren in 257 Spielen nicht weniger als der Rekordtorschütze des Vereins. Dabei hätte die Karriere des Kroaten auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können - nämlich in Richtung FC Bayern.

Vor vier Jahren war der deutsche Rekordmeister nämlich ernsthaft an einer Verpflichtung Kramarics interessiert, wollte den Mittelstürmer als Backup für Robert Lewandowski nach München locken.

Im Vereinspodcast der TSG Hoffenheim sprach Kramaric nun darüber, wie konkret der Kontakt zum damaligen Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der die Idee eines Transfers zu dieser Zeit mächtig forcierte, wirklich war.

"Es gab drei Gespräche mit meinem Berater. Wenn du über einen der besten Vereine der Welt wie Bayern München redest, ist es etwas Besonderes", meinte Kramaric selbst, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit vier Spielzeiten im Hoffenheim-Trikot für Furore gesorgt hatte.

Der Vizeweltmeister von 2018 ging damals schlussendlich nicht zum FC Bayern, erhielt von den Kraichgauern keine Wechselfreigabe. Hoffenheim soll eine Ablösesumme von über 40 Millionen Euro für seinen Top-Torjäger gefordert haben. Bei dieser Preisvorstellung war dann sogar der deutschen Branchenprimus aus München raus und zog sich aus dem Werben um den gebürtigen Zagreber zurück.

Kramaric spielt seit 2015 für die TSG Hoffenheim

"Am Ende hat es nicht geklappt. Ich bin hier geblieben. Ich bereue es nicht. Vielleicht ist es besser, ein GOAT in Hoffenheim zu sein als einer von vielen Spielern beim FC Bayern", blickt Kramaric ohne Reue auf den geplatzten Wechsel zum deutschen Rekordmeister zurück. In Hoffenheim wird er bei den Fans schon seit längerem als "Greatest Of All Time" (kurz "GOAT") gefeiert und genießt diesen Kultstatus bei der Anhängerschaft nach eigener Aussage auch.

Kramaric bestritt alle seine bisherigen 257 Bundesliga-Spiele für die TSG, spielte mit Hoffenheim eine Saison sogar in der Champions League. In sieben Saisons seit 2015 traf er mindestens zwölf Mal für seine Farben.