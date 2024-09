Wildes Gerücht: "Halb Europa" denkt an BVB-Star

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Karim Adeyemi vom BVB soll großes Interesse wecken

Nachdem sich Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund und in der deutschen U21-Nationalmannschaft zuletzt treffsicher präsentierte, ranken sich wieder zunehmend Transfer-Spekulationen um seine Person. Laut einem Medienbericht steht der BVB-Angreifer bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel.

"Halb Europa denkt an Adeyemi", titelt das spanische Portal "todofichajes". Der 22-Jährige soll jüngst in den Fokus von Manchester United und Newcastle United aus der Premier League gerückt sein. "Teamtalk.com" hatte die beiden finanzstarken Klubs zuletzt ebenfalls genannt.

Wie es bei "todofichajes" weiter heißt, hatten Aston Villa, der Chelsea und Juventus Turin bereits im Sommer Interesse an Adeyemi bekundet. Zu einem Wechsel kam es allerdings nicht. Der Offensivakteur blieb trotz zahlreicher Spekulationen beim BVB.

Adeyemi ist bei Borussia Dortmund ordentlich in die neue Saison gestartet. Der gebürtige Münchner steht nach den ersten sechs Pflichtspieleinsätzen bei zwei Toren, die er beide im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) erzielte.

BVB-Vertrag bis 2027 datiert

Kurz zuvor hatte Adeyemi in der deutschen U21-Nationalmannschaft für Furore gesorgt. So gelangen ihm in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Israel (5:1) sowie Estland (10:1) zusammengerechnet gleich fünf Treffer. "Das sollte mein Standard sein", scherzte Adeyemi anschließend.

Der BVB hofft, dass der Linksaußen im weiteren Saisonverlauf treffsicher agiert. Adeyemi war im Sommer 2022 vom österreichischen Bundesligist RB Salzburg nach Westfalen gewechselt. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 30 Millionen Euro belaufen haben. Das Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ist bis 2027 gültig.

Sollte einer der mutmaßlichen Interessenten künftig Ernst machen wollen, wäre folgerichtig eine satte Ablösesumme fällig. Doch aktuell deutet trotz der kursierenden Gerüchte noch nichts auf einen Tapetenwechsel hin.