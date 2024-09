Modeste wird bei Zukunftsfrage deutlich

IMAGO/Ahmed Gomaa

Anthony Modeste spielte zuletzt für Al Ahly in Ägypten

Anthony Modeste ist nach seinem Gastspiel in Ägypten zurzeit vereinslos. Der ehemalige Torjäger des 1. FC Köln und BVB denkt weiterhin nicht an das Karriereende.

Modeste schaute unlängst beim 1. FC Köln vorbei. Der "Geissblog" sprach den 36-Jährigen dabei auf seine sportliche Zukunft an. Modeste machte klar, dass seine Karriere noch nicht vorbei ist. "Nein, nein", so der Mittelstürmer: "Ich bin fit."

Modeste spielte zuletzt für Al Ahly in Ägypten. Während seiner Zeit in Kairo gelangen dem Franzosen insgesamt sechs Tore in 31 Pflichtspieleinsätzen. Zudem gewann Modeste die Meisterschaft, den Pokal sowie die CAF Champions League.

Der Angreifer ist seit seinem Abschied von Al Ahly seit Juli vereinslos. "Ich halte mich in Köln privat fit und schaue, was kommt", verriet Modeste dem "Geissblog".

79 Pflichtspieltreffer für den 1. FC Köln

Modeste absolvierte in seiner Laufbahn insgesamt 209 Spiele in der Bundesliga. Seine erfolgreichste Zeit im deutschen Fußball-Oberhaus hatte der Routinier beim 1. FC Köln, für den er zwischen 2015 und 2017 sowie zwischen 2018 und 2022 unter Vertrag stand. 79 Treffer erzielte Modeste für den Effzeh, für den er auch zehn Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte. Modeste lief in Deutschland außerdem für die TSG 1899 Hoffenheim und den BVB auf.

Nun befindet sich der Offensivakteur auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Sein Ex-Klub aus dem Rheinland versucht in der 2. Bundesliga derweil, Kontakt zur Spitze zu halten. Der 1. FC Köln rangiert nach dem bitteren Last-Minute-Remis bei Fortuna Düsseldorf (2:2) mit acht Punkten aus sechs Spielen auf dem neunten Tabellenplatz.

Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC sind als Spitzenduo sechs Zähler davor. Der 1. FC Köln empfängt am Sonntag (13:30 Uhr) den KSC zu einem richtungsweisenden Duell. Modeste dürfte dann die Daumen drücken.