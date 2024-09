Großes Lob für Ex-Bayern-Star: "Noch besser geworden"

IMAGO/Chris Foxwell

Noussair Mazraoui (r.) stand schon fünfmal in der ManUnited-Startelf

In seinen zwei Jahren beim FC Bayern ist Noussair Mazraoui nicht glücklich geworden, bestritt für die Münchner lediglich 26 von 68 möglichen Bundesliga-Spielen von Beginn an. Seit seinem Transfer zu Manchester United blüht der Rechtsverteidiger nun aber wieder voll auf.

Unter dem niederländischen Teammanager Erik ten Hag ist der Defensivspieler bei den Red Devils gesetzt, stand bereits fünfmal in der Startformation von ManUnited in der Premier League.

Nach seinem 15 Millionen Euro schweren Last-Minute-Wechsel von München nach Manchester brauchte der 26-Jährige nicht viel Anlaufzeit, um sich unter ten Hag zurechtzufinden.

Von seinem Coach gab es nun ein großes Lob für den gezeigten Saisonstart in der englischen Premier League: "Ich weiß, oder sagen wir, ich wusste, was für ein guter Spieler er ist, und ich denke, er hat sich seit seiner Zeit in Deutschland noch sehr verbessert. Und er ist sogar ein besserer Spieler, als ich ihn bei Ajax hatte", so ten Hag gegenüber Vereinsmedien von ManUnited.

Auch de Ligt mit starkem Start für ManUnited

Der 54-Jährige und Mazraoui arbeiteten bereits überaus erfolgreich zwischen 2017 und 2022 bei Ajax Amsterdam zusammen, gewannen unter anderem dreimal die niederländische Meisterschaft.

Nun funktioniert der marokkanische Nationalspieler unter ten Hag auch beim englischen Rekordmeister bestens, hat in Manchester einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

"Seine Entwicklung als Spieler und als Mensch ist gewaltig und beeindruckend. Deshalb hoffe ich, dass er diesen Prozess fortsetzt", führte ten Hag über den Außenverteidiger weiter aus.

Übrigens: Matthijs de Ligt, der gemeinsam mit Noussair Mazraoui den Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United vollzogen hatte, kam bislang ähnlich gut klar. Auch der Innenverteidiger bestritt bereits fünf Ligaspiele für die Red Devils, erzielte sogar schon einen Treffer für seinen neuen Klub.