Moukoko für schwache Leistung abgestraft

IMAGO/FRED PORCU

Fand gegen Real Sociedad nicht ins Spiel: Youssoufa Moukoko

BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko hat nach seinem Doppelpack in der Ligue 1 vorerst kein weiteres Ausrufezeichen bei seinem neuen Klub OGC Nizza setzen können. In der Europa League tauchte er gegen die Real Sociedad aus San Sebastián völlig unter.

Schwacher Auftritt von BVB-Talent Youssoufa Moukoko auf der europäischen Bühne: Der 19-Jährige zählte beim 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen den spanischen Vertreter Real Sociedad zum zweiten Mal in dieser Saison zur Startelf, wirklich gelungene Aktionen konnte er aber nicht verbuchen.

Das Spiel zog am Mittelstürmer letztlich bis zu seiner Auswechslung in der 74. Minute völlig vorbei, die französische Sportzeitung "L'Équipe" quittierte die Leistung sogar mit der schlechtesten Note aller Nizza-Profis: einer drei von zehn Punkten.

Moukoko setzte gegen die Spanier nur einen Schuss ab, der allerdings nicht auf das Tor kam. Keines seiner vier Dribblings war erfolgreich, nur drei seiner zehn Zweikämpfe konnte er für sich entscheiden.

Ex-Bielefelder zufrieden mit Punktgewinn

Ganz anders verlief zuletzt sein Auftritt zuletzt gegen Ligue-1-Aufsteiger AS Saint-Étienne, als Nizza fulminant mit 8:0 (6:0) gewonnen hatte. Bei seinem Startelf-Debüt köpfte er zum zwischenzeitlichen 4:0 (26.), vor der Pause schloss er nach Vorlage von Stürmer-Kollege Evann Guessand zudem mit links erfolgreich zum 6:0 ab (39.).

Es waren die ersten beiden Treffer für den jungen Angreifer für seinen neuen Klub, zu dem er im Sommer auf Leihbasis von Borussia Dortmund gewechselt war. Im Leihvertrag ist eine Kaufoption verankert, die bei angeblich 18 Millionen Euro liegen soll.

Gegen die Real Sociedad war die Mannschaft von Franck Haise zunächst durch Ander Barrenetxea (18.) in Rückstand geraten. Mittelfeldspieler Pablo Rosario (45.) glich für die Hausherren vor der Pause noch aus. Evann Guessand verpasste es im zweiten Durchgang, seine Farben per Elfmeter (54.) in Führung zu bringen.

Der ehemalige Bielefelder Jonathan Clauss zählte laut "L'Équipe" derweil zu den besten Akteuren von OGC Nizza (Note 7/10). "Ein wichtiger Punkt", hob er anschließend hervor: "Sie sind offensiv sehr stark, das wussten wir. Wir haben diese Mannschaft sehr gut analysiert. Ich denke, wir haben sie gut in Schach gehalten."