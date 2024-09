Müde Nullnummer zwischen Regensburg und Kaiserslautern

IMAGO/David Inderlied

Keine Tore zwischen Jahn Regensburg und Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern sucht nach dem guten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin seinen Schwung. Beim Schlusslicht Jahn Regensburg kam das Team von Trainer Markus Anfang am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus, der FCK blieb damit im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg - aus den ersten drei Spieltagen hatte die Mannschaft noch sieben Punkte geholt.

Kaiserslautern (9 Punkte) hat nach sieben Spielen den Anschluss an die Aufstiegsregion vorerst verloren. Regensburg (4) holte nach vier Niederlagen immerhin wieder einen Punkt, am Samstag hatte die Mannschaft aber durchaus Chancen auf den Sieg.

Das Duell der Unzufriedenen hatte zunächst keinen schönen Fußball gebracht. Kaiserslautern war bis zur Pause stärker, hatte durch Ragnar Ache (2./35.) und Marlon Ritter (17.) ordentliche Chancen zur Führung, Jahn-Torhüter Felix Gebhardt war aber jeweils zur Stelle. Spielfluss kam bis dahin nicht auf, in der zweiten Hälfte ging es dann aber plötzlich in den Strafräumen zur Sache.

Für Kaiserslautern traf Ache den Pfosten (47.), bei den Gastgebern setzte wenig später Christian Kühlwetter (50.) einen Kopfball an die Latte. Es waren nur die besten Chancen einer turbulenten Spielphase, Regensburg spielte jetzt auf Augenhöhe und war selbst immer wieder der Führung nahe.