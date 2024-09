Kompany lobt Leverkusens Mauer-Taktik

IMAGO/Markus Ulmer

Vincent Kompany findet nach dem Top-Spiel Worte der Aufmunterung

Das 1:1 gegen Bayer Leverkusen fühlte sich für den FC Bayern am Samstag eher nach zwei verschenkten Punkten an. Trainer Vincent Kompany fand dennoch lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

Rein statistisch war das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen eine einseitige Angelegenheit.

Fast 70 Prozent Ballbesitz verzeichnete der Rekordmeister am Samstag gegen den amtierenden Titelträger. 18:3 Torschüsse standen am Ende auf dem Papier. Und dennoch entführte Leverkusen einen Punkt aus der Allianz Arena.

Für Bayern-Trainer Vincent Kompany ein Beleg für die Qualität des Gegners. "Es ist ganz wichtig zu verstehen, was Leverkusen gut macht. Sie sind sehr kompakt, die Mittelfeldspieler kommen ganz oft zurück bis in den Sechzehnmeterraum. Die Verteidiger machen die Box-Verteidigung sehr gut. Sie waren heute auf Top-Niveau in diesem Bereich", lobte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Spiel den Auftritt der Werkself.

"Es ist kein Zufall, dass sie gut verteidigen. Ich habe Respekt davor", fügte der 38-Jährige hinzu, der einst selbst als Weltklasse-Innenverteidiger für Defensivarbeit bekannt war.

FC Bayern blickt schon nach vorne

Dass Leverkusen in München erstaunlich tief stand, habe ihn kein Stück verwundert, führte Kompany aus. "Wir wissen, dass es die Stärke von Leverkusen ist, dass sie beides können. Sie können Druck machen, wenn sie wollen und stabil verteidigen, wenn sie es brauchen", zollte er der Arbeit von Xabi Alonso Respekt.

Trotz der fehlenden Effektivität im eigenen Offensivspiel wollte der Nachfolger von Thomas Tuchel derweil keine Kritik an seiner Mannschaft zulassen. "Wir haben viel richtig gemacht. Wichtig für mich ist, dass es aussah wie ein Topspiel. Vielleicht haben wir an einem anderen Tag ein bisschen mehr Erfolg vor dem Tor", wählte er Worte der Aufmunterung.

Vor allem das Gegenpressing und Verhalten gegen den Ball hob Kompany positiv hervor. "Wir haben in jeder Phase alles als Mannschaft gemacht. Wenn wir das so weitermachen, dann können wir noch viele Spiele gewinnen", blickte er nach vorne.