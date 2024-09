Nübel Nummer eins im DFB-Tor? Kein Kontakt zu Nagelsmann

IMAGO/RHR-FOTO

Wird Alexander Nübel vom VfB Stuttgart die Nummer eins im DFB-Tor?

Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen gilt Alexander Nübel als Anwärter auf die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Spieler des VfB Stuttgart äußerte sich nun zum aktuellen Stand.

Nach dem 2:2 des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg am Samstag versicherte Nübel, noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt zu haben.

Der 27-Jährige hat dennoch gute Karten, auch wenn er sich gegen Wolfsburg kaum auszeichnen konnte. "Ich hatte generell nicht viel zu tun. Das schmerzt natürlich, weil ich zwei Gegentore bekommen habe", sagte Nübel: "Aber am Ende will ich das Spiel gewinnen, egal ob ich den Ball halte oder nicht. Das ist, was zählt."

Bei der Kaderberufung am 3. Oktober für die Nations-League-Spiele in Bosnien und gegen die Niederlande dürfte verkündet werden, wer bis auf Weiteres den schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen ersetzt.

Mit einer möglichen Nominierung als Nummer eins im DFB-Tor wollte sich Nübel aber noch nicht beschäftigen. Sein Fokus liege auf dem anstehenden Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Sparta Prag.

"Das ist das, was zählt. Das Spiel wird sehr, sehr wichtig, wir freuen uns darauf", betonte er.

Hoeneß wirbt für Nübel

Nach der schweren Knieverletzung von Stammkeeper ter Stegen vom FC Barcelona hat eine Diskussion darüber begonnen, wer zumindest in den kommenden Monaten im Tor der DFB-Auswahl stehen soll.

Zuletzt sprachen sich immer mehr Experten für Nübel aus.

Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte am Donnerstag betont: "Ich traue es ihm zu, da eine sehr gute Rolle zu spielen." Neben einem starken Torwart-Spiel und einer guten Raumverteidigung habe Nübel noch eine weitere große Qualität: "Er kann einfach Fußball spielen. Ich glaube, das ist gewollt, auch in der Nationalmannschaft", so der Coach der Schwaben.

Neben Nübel ist auch der 34-jährige Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ein Kandidat.