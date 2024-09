Spannende Wirtz-These: Geht der FC Bayern leer aus?

IMAGO/Eduard Martin

Könnten Xabi Alonso (l.) und Florian Wirtz (r.) gemeinsam zu Real Madrid wechseln?

Seit Wochen ranken sich Gerüchte, wonach Florian Wirtz Bayer Leverkusen im kommenden Sommer verlassen könnte. Der FC Bayern gilt als großer Interessent. Ex-Bundesliga-Manager Michael Reschke hat aber eine andere Vermutung, wohin es den deutschen Nationalspieler ziehen könnte.

"Meine persönliche Vermutung ist, dass Wirtz bei Real Madrid landen wird", sagte Reschke in der Sendung "Sky90": "Ich kann mir vorstellen, dass der Nachfolger vom aktuellen Trainer, Carlo Ancelotti, ein Spanier sein wird, der momentan in der Bundesliga arbeitet." Damit spielte der 67-Jährige auf Xabi Alonso von Bayer Leverkusen an.

"Dann wäre es zumindest möglich, dass er vielleicht seinen Lieblingsspieler mitnimmt. Das halte ich für eine interessante These", führte Reschke zu seinem Baugefühl aus. Fakt ist: Wirtz hat sich unter Alonso bei Bayer Leverkusen zu einem der besten offensiven Mittelfeldspieler in Europa entwickelt.

Der 21-Jährige besitzt beim amtierenden deutschen Meister zwar noch einen Vertrag bis 2027, dennoch wird darüber spekuliert, dass er bereits im kommenden Sommer eine neue Herausforderung annehmen könnte.

Spekulationen um FC Bayern, Real Madrid und Co.

Der FC Bayern gilt als Interessent. Manchester City wird immer wieder in die Verlosung gebracht. Der Name von Real Madrid fällt in den entsprechenden Gerüchten auch immer wieder.

Bei den Königlichen steht derzeit Ancelotti an der Seitenlinie. Das Arbeitspapier des Italieners ist bis 2026 datiert. Die spanische Sportzeitung "AS" berichtete zuletzt, dass der 65-Jährige aktuell noch nicht an das Aufhören denke. Alonso, der immer wieder als Kandidat auf die Nachfolge gehandelt wird, müsse womöglich länger auf den Job bei seinem Ex-Klub warten, hieß es weiter.

Ob Reschkes Wirtz-These im kommenden Sommer überhaupt eintreten könnte, ist somit vorerst noch fraglich.