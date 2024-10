Harry Kane: Kompanys System passt zum FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Harry Kane hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Harry Kane hat verraten, wie für ihn die perfekte Saison 2024/25 mit dem FC Bayern aussehen würde und was für einen Eindruck er vom nicht mehr ganz so neuen FCB-Coach Vincent Kompany hat.

Auch in seinem zweiten Jahr macht Harry Kane beim FC Bayern da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat: In der Bundesliga hat er schon wieder fünf Tore auf dem Konto, in der Champions League sind es vier, auch im DFB-Pokal traf der Angreifer, der im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro nach München gewechselt war.

Doch nicht nur für ihn persönlich läuft es, auch sein Team eilt von Sieg zu Sieg. "Ich habe bisher eine unglaubliche Saison und liebe jede Minute. Das sieht man nicht nur an meinen Leistungen auf dem Platz, sondern auch an den Leistungen der Mannschaft", freute sich Kane im Gespräch mit "Sport Bild".

In dieser Spielzeit soll endlich der große Traum von einem oder gleich mehreren Titeln in Erfüllung gehen, nachdem ihm dieser 2023/24 noch verwehrt blieb. Das größte Ziel dabei: Ein Triumph in der Königklasse. "Natürlich würde ich gerne ins Finale kommen und den Champions-League-Titel gewinnen", gab Kane die Richtung vor und malte damit auch das Bild von einem für ihn perfekten Jahr.

"Die Champions League ist der größte Wettbewerb. Wenn wir den Pokal irgendwie in die Hände bekommen, wäre das eine fantastische Saison", erklärte der Engländer und fügte mit Blick aufs "Finale dahoam" an: "Umso mehr, wenn wir ihn in der Allianz Arena gewinnen würden."

Kane lobt Atmosphäre beim FC Bayern

Dort spielt Kane ohnehin am liebsten. "Diese Spiele sind immer die großen Spiele. Die Atmosphäre und die Fans sind immer unglaublich", sagte er.

Insgesamt ist Kane mit seinen ersten gut 15 Monaten im Bayern-Dress mehr als zufrieden. "Im Klub herrscht eine besondere Atmosphäre. [...] Ich habe das Gefühl, dass ich am richtigen Platz und hungrig bin, dem Team weiterhin zu helfen, wo ich kann."

FC Bayern: Kane lobt das neue Kompany-Spielsystem

Seit dem Sommer werden Kane und Co. nicht mehr von Thomas Tuchel trainiert, sondern von Vincent Kompany. Der neue Coach gefällt dem Stürmer gut. "Ich mag ihn als Trainer sehr. Er ist eine großartige Persönlichkeit als Führungskraft und Coach", sagte der 31-Jährige über den Belgier.

Man könne gut erkennen, wie der FC Bayern spielen will, führte Kane aus: "Hohe Intensität und hohes Pressing. Den Ball behalten." Dieses System passe "zur Mannschaft, weil es viele Offensivspieler gibt, die Tore schießen oder Vorlagen geben wollen", lobte Kane Kompanys Ansatz.