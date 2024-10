Barca-Trainer Flick "hungrig" auf Duell gegen den FC Bayern

IMAGO/S. Ros

Hansi Flick trifft mit dem FC Barcelona in der Champions League auf den FC Bayern

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den ersten Sieg in der neuen Champions-League-Saison feiern können. Trotz des deutlichen 5:0-Erfolges gegen die Young Boys aus Bern sieht der Cheftrainer noch Luft nach oben - insbesondere mit Blick auf das kommende Königsklassen-Spiel gegen den FC Bayern.

Den Auftakt in die neue Saison der Champions League hatte der FC Barcelona bei der AS Monaco noch in den Sand gesetzt. Wiedergutmachung leistete die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick dann am Dienstagabend beim überzeugenden 5:0 gegen die überforderten Young Boys.

Seine Mannschaft sieht der 59-Jährige aber noch nicht am Leistungsmaximum. "Wir müssen weiter lernen und uns weiter entwickeln", sagte der gebürtige Heidelberger, der mit Barca in drei Wochen auf den FC Bayern trifft. Den deutschen Rekordmeister hatte Flick von 2019 bis 2021 trainiert.

Flick und Barca erwarten "sehr interessante Gegner"

"Wir haben eine Reihe von sehr interessanten Gegnern vor uns. Ich bin hungrig darauf, genauso wie die Spieler und die Fans, was bedeutet, dass wir unser bestes Niveau abrufen müssen", stellte der Ex-Profi klar, der mit der Reaktion seiner Mannschaft auf die Auftaktniederlage zufrieden war.

"Niemand weiß genau, wie diese neue Champions League funktionieren wird und was wir brauchen werden, aber es ist immer gut, eine gute Tordifferenz zu haben, nur für den Fall der Fälle", sagte er.

Der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erzielte beim 5:0-Kantersieg der Katalanen über den Schweizer Meister gleich zwei Treffer.

Zehn Pflichtspiele hat Flick als Übungsleiter des FC Barcelona bislang absolviert. Mit acht Siegen und zwei Niederlagen fällt die Zwischenbilanz des ehemaligen Coaches der deutschen Nationalmannschaft bislang recht positiv aus. Gegen CA Osasuna musste Barca am vergangenen Wochenende jedoch die erste Liga-Pleite hinnehmen.