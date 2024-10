Bernd Leno hat keine Lust auf Nummer drei

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bernd Leno (vorne, hier mit Oliver Baumann) will beim DFB nicht die dritte Torwart-Geige spielen

Dabei sein ist alles? Für Bernd Leno gilt dies mit Blick auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft offenbar nicht. Der Torwart hat jedenfalls keine Lust, beim DFB auf der Bank zu hocken.

Leno bestätigte einen Bericht des "kicker", wonach der Torwart Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina (10. Oktober, ab 20:15 Uhr, live bei RTL) und gegen Holland (14. Oktober, 20:45 Uhr, ZDF) abgesagt hat.

"Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren", begründete der neunmalige Nationalspieler im Gespräch mit "Bild" seinen Entschluss.

Er sei mit 32 Jahren "kein Newcomer mehr", betonte Leno und erinnerte daran, hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen "nie Ansprüche gestellt" zu haben. Stattdessen habe er "immer abgeliefert und nie Sprüche geklopft". Nagelsmann wisse aber zugleich, "dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann."

Nagelsmann hat für die Länderspiele neben Oliver Baumann und Alexander Nübel überraschend Janis Blaswich von RB Salzburg in den DFB-Kader berufen. Baumann wird auf jeden Fall eine Partie absolvieren und sein Debüt im deutschen Tor geben, kündigte der Bundestrainer an.

Freund kritisiert Leno für DFB-Absage scharf

Der Platz im deutschen Tor ist nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen vakant, der Barca-Schlussmann dürfte infolge seiner Knie-OP erst nächsten Sommer zurückkehren.

Leno hatte im Mai 2016 in der DFB-Auswahl debütiert und stand dort zuletzt im September 2021 zwischen den Pfosten. Nach all seinen Spielen in der Bundesliga, der Premier League und international wüssten der Bundestrainer und Torwartcoach Andreas Kronenberg, "was sie an mir haben. Für mich wird es immer eine große Ehre bleiben, für die Nationalmannschaft zu spielen und das bleibt mein Ziel", sagte der Torwart des FC Fulham.

Steffen Freund, Europameister von 1996, kann die Absage überhaupt nicht nachvollziehen. "Da kriege ich Schnappatmung. Ich habe beim Thema Nationalmannschaft mal gelernt: Das ist das Größte, da musst du hin, wenn du dabei bist", kritisierte Freund im "Doppelpass" auf "Sport1".