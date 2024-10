Nächster Ausfall im DFB-Team bestätigt

Daniel Löb, dpa

Nächster Ausfall in der DFB-Auswahl

Die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (Freitag, ab 20:15 Uhr bei RTL, Anstoß ab 20:45 Uhr) und die Niederlande (14.10.) stehen unter keinem guten Stern: Bundestrainer Julian Nagelsmann muss einen weiteren Ausfall verkraften.

Auch Benjamin Henrichs verpasst den Länderspiel-Doppelpack in der Nations League. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochvormittag. Henrichs hatte am Dienstagvormittag bereits das Training auslassen müssen.

Der Außenverteidiger plagt sich mit Rückenbeschwerden herum. Der 27-Jährige habe das Mannschaftsquartier in Herzogenaurach bereits verlassen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet allerdings auf eine Nachnominierung.

Länderspiel gegen Bosnien live bei RTL

Zuvor hatten bereits mehrere Nationalspieler kurzfristig abgesagt. Benjamin Henrichs Mannschaftskollege von RB Leipzig David Raum fehlt etwa wegen einer Sprunggelenksverletzung, wie am Dienstag bestätigt wurde. Für David Raum wurde Robin Gosens nachnominiert, der erstmals seit Oktober 2023 dabei ist. Gosens war im Sommer vom 1. FC Union Berlin zur AC Florenz gewechselt.

Kurzfristig abgesagt hatten auch Kai Kavertz (Kniegelenk) vom FC Arsenal und Jamal Musiala (Hüftgelenk) vom FC Bayern. Im Vorfeld klar waren die Ausfälle von Torwart Marc-André ter Stegen (Patellasehne) und Stürmer Niclas Füllkrug (Achillessehne). Für das Quartett rutschten Jannis Blaswich (RB Salzburg), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Jamie Leweling (VfB Stuttgart) in den Kader.

Mit diesem zwangsweise deutlich veränderten Kader spielt die DFB-Auswahl am Freitag (20:45 Uhr/RTL) zunächst in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später folgt in München das Spiel gegen die Niederlande.

Gänzlich ohne Länderspiel sind die drei Torhüter Oliver Baumann, Alexander Nübel und Janis Blaswich sowie die erstmals nominierten Tim Kleindienst, Jonathan Burkardt und Jamie Leweling.