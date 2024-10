Verwirrung um DFB-Klausel nach Klopp-Hammer

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp steigt bei Red Bull ein

Jürgen Klopp beendet seine Auszeit vom Fußballgeschäft schon zum Jahresbeginn: Ab Januar 2025 steigt der Erfolgstrainer bei Red Bull ein, um dort als neuer Fußballchef zu fungieren. Nun kommen erste Details zu seinem neuen Vertrag ans Licht. Unklar ist, ob sich der 57-Jährige eine spezielle DFB-Klausel hat verankern lassen.

Eine neue Aufgabe als Trainer kommt für Jürgen Klopp vorerst nicht infrage. Das stellte der Erfolgscoach mit seinem am Mittwoch bestätigten Engagement bei Red Bull klar, wo er ab Januar auf die strategische Management-Ebene rückt.

Wie "Bild" berichtet, hat sich Jürgen Klopp dem Projekt beim Brausekonzern für gleich fünf Jahre verschrieben. Über die Länge der Vertragslaufzeit hatte Red Bull in seiner Mitteilung nicht aufgeklärt.

Unklarheit herrscht derweil über eine angebliche Ausstiegsklausel, die laut "Sky" im Vertrag verankert sein soll. Der Ex-Trainer habe sich eine "Exit-Option für den DFB" zusichern lassen, so der TV-Sender. Heißt: Will der Deutsche Fußball-Bund in Zukunft den Posten des Bundestrainers neu vergeben, soll Jürgen Klopp die Möglichkeit erhalten, aus seinem Red-Bull-Vertrag herauszukommen. Das Arbeitspapier von Julian Nagelsmann ist bis einschließlich der WM 2026 gültig.

Klopp-Coup: Presse jubelt, Fans entsetzt

"Bild" hält in diesem Punkt allerdings dagegen: Demnach besitze Klopp keine Ausstiegsklausel bei Red Bull - auch nicht für den Job des Bundestrainers.

Die Meldung über Jürgen Klopps Engagement bei Red Bull hat am Mittwoch national wie international hohe Wellen geschlagen. "Kein Red-Bull-Transfer war je größer", jubelten etwa die "Salzburger Nachrichten" aus Österreich. "Klopp verließ Liverpool, um eine Pause von der Trainerbank zu nehmen. Jetzt wurde er allerdings zum Fußball zurück gelockt", urteilte die englische "Times". Unter Fans hat die Meldung derweil bisweilen für Entsetzen gesorgt.

Als "Global Head of Soccer" von Red Bull wird der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und FC Liverpool künftig auf der strategischen Management-Ebene fungieren. Klopp wird "das internationale Netzwerk der Fußballclubs des Unternehmens leiten", zu dem unter anderem RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bull zählen.