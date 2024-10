DFB-Sieg beschert RTL Top-Quote

AFP/SID/Elvis Barukcic

Die deutschen Nationalspieler nach dem 2:1 in Bosnien

Die wiedergefundene Begeisterung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheint auch drei Monate nach der Heim-EM anzuhalten.

Das 2:1 des DFB-Teams in Bosnien und Herzegowina sahen am Freitagabend bis zu 7,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies teilte der übertragende Sender RTL am Samstag mit.

Durchschnittlich verfolgten 6,3 Millionen Fans die Nations-League-Partie, dies entsprach einem Marktanteil von 26,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung ein Erfolg, in dieser Altersspanne verbuchte RTL einen Marktanteil von 32,7 Prozent.