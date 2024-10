Für Oliver Baumann erfüllt sich ein "Riesentraum"

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Oliver Baumann (r.) steht vor seinem Debüt im DFB-Team

Oliver Baumann feiert nach jahrelanger Wartezeit sein Länderspieldebüt.

Oliver Baumann war glücklich. "Viele Jahre hingearbeitet" habe er auf diese Chance, sagte der Torhüter der TSG Hoffenheim, jetzt war sie endlich gekommen: Bundestrainer Joachim Löw hatte ihn zur Nationalmannschaft geholt. Das war im September 2020, gespielt hat Baumann für die DFB-Elf aber nie - bis jetzt: Nach stolzen 467 Bundesliga-Spielen darf der 34-Jährige am Montag (20:45 Uhr/ZDF) im Klassiker gegen die Niederlande endlich auch für Deutschland debütieren.

"Olli hatte einen herausragenden Start mit vielen guten Spielen in der Bundesliga und der Europa League", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, "er hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen." Schon 26-mal saß er bei der DFB-Auswahl auf der Bank, zuletzt am Freitag beim 2:1 in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina, als sein Konkurrent Alexander Nübel debütierte.

Der Stuttgarter habe es "super gemacht", sagte Nagelsmann, von einer Teilschuld am Gegentor durch Edin Dzeko sprach er den "überglücklichen" 28-Jährigen frei. Dass Nübel und Baumann das begehrte Trikot mit der Nummer 1 in Abwesenheit des verletzten Stammkeepers Marc-Andre ter Stegen auch im November und März tauschen werden, wollte Nagelsmann aber nicht garantieren. "Das hängt von der Leistung in der Liga ab."

Und von Baumanns Auftritt gegen Oranje. Torhüterlegende Oliver Kahn sieht beim eigentlich "offenen" Zweikampf perspektivisch Nübel "im Vorteil", weil dieser sich mit dem VfB in der Champions League beweisen kann. Kahns Ex-Kollege Rene Adler würde sich "aufgrund des Alters" für Nübel entscheiden - sollte ter Stegen nicht mehr zurückkommen, "kann Alex die Lösung auf Jahre sein".

Die Duellanten pflegen trotz der sportlichen Rivalität ein kameradschaftliches Verhältnis. Baumann habe ihm zu seinem Einstand gratuliert, erzählte Nübel, jetzt freue er sich für den Konkurrenten, dass auch er debütieren dürfe. "Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen und dass er eine gute Leistung bringt." Für Baumann wäre es das i-Tüpfelchen auf dem "Riesentraum", der nun in Erfüllung geht - endlich.