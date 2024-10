Davies schwärmt von Bayern-Coach Kompany

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer 2025 verlassen?

Bleibt er? Oder geht er? Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern ist weiter unklar. Eine wichtige Rolle in möglichen Verhandlungen könnte auch Neu-Trainer Vincent Kompany spielen.

In einem Interview mit "The Athletic" schwärmte der Linksverteidiger des deutschen Rekordmeisters in höchsten Tönen vom neuen Cheftrainer der Münchener: "Er ist ein wirklich brillanter Typ. Die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, ist sehr intensiv. Er stellt das beste Team und die besten Spieler auf, die im Training gut arbeiten. Jede Trainingseinheit ist ein Kampf um den Startplatz. Nichts ist garantiert."

Kompany spreche "höflich, aber bestimmt mit dem Team. Er hat Ideen und wir setzen sie gut um", so der 23-Jährige weiter.

FC Bayern: Wechselt Alphonso Davies im Sommer ablösefrei zu Real Madrid?

Während Davies zum Ende der vergangenen Saison immer wieder auch auf der Bank Platz nehmen musste, gehört er unter Kompany mittlerweile wieder zur Stammformation.

In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend zu bisher acht Einsätzen (sieben davon in der Startelf). Dabei steuerte er eine Vorlage bei.

Trotzdem ist unklar, ob der pfeilschnelle Linksfuß über den Sommer hinaus das Trikot des FC Bayern tragen wird. Der Vertrag des Kanadiers läuft aus, auf eine Verlängerung konnten sich beide Parteien bisher nicht einigen. Vor allem die Gehaltsvorstellungen sollen weit auseinander gelegen haben.

Ab dem 1. Januar kann Davies deswegen mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 verhandeln. Als größter Interessent gilt seit Monaten Real Madrid. Verschiedene Medien berichtete zuletzt sogar, dass es zwischen Davies und dem spanischen Top-Klub bereits eine mündliche Einigung geben soll.

Der FC Bayern will seinen Linksverteidiger allerdings noch nicht aufgeben. Sportdirektor Christoph Freund hatte im September bei "Sky" bestätigt, dass "die Tür für eine Vertragsverlängerung nie zu sei".

Sollte Kompany weiter auf Davies setzen und dieser mit der Spielphilosophie seines Trainers weiter zufrieden sein, könnte sicherlich nochmal Bewegung in die Verhandlungen kommen.

Andernfalls würde die Bayern-Zeit des Kapitäns der kanadischen Nationalmannschaft nach fünfeinhalb Jahren zu Enden gehen. Im Winter 2019 wechselte Davies von den Vancouver Whitecaps nach München.

Seither stand der 23-Jährige in 203 Partien für den FC Bayern auf dem Platz und gewann mit dem Klub unter anderem die Champions League, fünf deutsche Meisterschaften und zwei Pokalsiege.