Starker Leweling überrascht sogar den Bundestrainer

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Vom Bundestrainer (r.) bekam Jamie Leweling besonders viel Lob.

Jamie Leweling feiert einen Traum-Einstand bei der deutschen Nationalmannschaft. Der entscheidende Treffer beim 1:0 gegen die Niederlande vergoldet das Debüt unter Julian Nagelsmann. Der erste Auftritt kam für den Profi des VfB Stuttgart eher überraschend.

So richtig angedeutet hatte sich das erfolgreiche Debüt von Jamie Leweling nicht. In nur anderthalb Trainingseinheiten konnte er den Bundestrainer Julian Nagelsmann noch nicht komplett überzeugen. Die Energie, die er in Stuttgart ausstrahle, habe er noch nicht ganz gespürt, erklärte Nagelsmann nach der Partie im "ZDF". Dann wurde er in den 90 Minuten gegen Niederlande eines Besseren belehrt.

Schon nach 100 Sekunden knallte Leweling das DFB-Team vermeintlich in Führung. Nach einem langen Check wurde der Treffer aber wegen einer Abseitsposition beim Pre-Assist zurückgenommen.

Nagelsmann: "Hätte ich nicht erwartet"

Der Stuttgarter spielte weiter unbekümmert auf und erzielte in der zweiten Halbzeit mit einem starken Schuss (64.) den Siegtreffer.

"Ich weiß, dass er viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet. Er hat ein tolles Spiel gemacht", lobte der Bundestrainer. Und der Flügelflitzer versuchte, sich keinen Kopf zu machen und es einfach zu halten: "Sobald man auf den Platz geht, denkt man nur noch an Fußball", sagte Leweling.

Das Debüt feierte der 23-Jährige über Umwege. Wegen der verletzungsbedingten Absage von Bayern-Star Jamal Musiala rückte Leweling in den Kader nach. Und weil Teamkollege Deniz Undav nicht 100 Prozent fit war, stellte ihn Nagelsmann in die Startelf.

Das Trainerteam überraschte den Außenbahnspieler. Erst bei der Teambesprechung erfuhr er vom bevorstehenden Debüt. Dort sah er plötzlich seinen Namen auf der Tafel mit der Startelf. "Das hat mir gereicht", sagte Leweling. "Ich war einfach glücklich, spielen zu können."

"Wenn alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen", räumte Nagelsmann nach dem 1:0 ein. "Er hat nicht nur das Tor gemacht, sondern hatte viele schwere Situationen zu lösen. Es war ein außergewöhnlich gutes Debüt", sagte der DFB-Coach weiter.